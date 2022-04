Julia Roberts reveló por qué lleva 20 años sin hacer comedias románticas

Durante muchos años, Julia Roberts fue la diva indiscutida de las comedias románticas, con películas como Mujer bonita, La boda de mi mejor amigo, Novia Fugitiva y Notting Hill en su currículum. Sin embargo, lleva dos décadas sin aceptar proyectos de este género que tan bien le sienta y en una entrevista con New York Times reveló qué la llevó a tomar esta decisión.

"La gente confunde el tiempo que ha pasado sin que haya hecho una comedia romántica con que no haya querido hacerla. Si leyera algo tan bien escrito como Notting Hill o La boda de mi mejor amigo la haría. No las encontré hasta esta película que acabo de hacer, y que Ol Parker ha escrito y dirigido", explicó la actriz de 54 años, haciendo referencia a Ticket to Paradise, un film que coprotagoniza junto a George Clooney, en el que interpretan a una pareja divorciada con una hija en común que logran reencontrarse.

Feliz por volver a incursionar en el género que la volvió popular en todo el mundo, Roberts destacó la importancia de poder coordinar su trabajo con la vida familiar junto a su marido, Danny Moder, y los tres hijos que tienen en común -Hazel, Henry y Phinnaeus-. "No era solo cuestión de encontrar un buen material, también entraba en la ecuación el horario de trabajo de mi marido y el horario escolar de los niños y las vacaciones de verano. No era solo ‘quiero hacer esto’. Me siento orgullosa de estar en casa con mi familia y considerarme un ama de casa", contó con orgullo. "Pero a medida que mis hijos crecen, sobre todo mi hija, tengo la responsabilidad de demostrarles que puedo ser creativa y es algo importante para mí", completó.

Por otra parte, la actriz se prepara para el estreno de Gaslit, una miniserie basada en los hechos reales que llegará a la plataforma Starzplay el domingo 24 de abril.

Junto a Sean Penn, le darán vida al matrimonio de Martha y John Mitchell. Roberts se pondrá en la piel de una mujer excéntrica, célebre de la alta sociedad de Arkansas y esposa del fiel fiscal general de Nixon, que a pesar de su afiliación al partido, es la primera persona que hace sonar públicamente la alarma sobre la implicación del entonces presidente en Watergate, lo que hace que tanto la vida política, como su vida personal se desmorone.