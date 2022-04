Casper tendrá una serie live-action sobre sus orígenes

A casi 30 años de su estreno en cines, se confirmó que la historia de Casper (1995) tendrá una precuela. Se trata de una serie producida por Peacock que, en principio, se verá en la TV estadounidense, pero es muy probable que luego desembarque en alguna plataforma de streaming. Y a diferencia de la película protagonizada por Christina Ricci y Bill Pullman, el argumento tendrá toque más oscuros.

La producción se enfocará en los inicios del simpático fantasma y aunque todavía no está definido, se estima que Kai Yu Wu, reconocido por su labor como guionista en The Flash y Hannibal, podría ser el showrunner; mientras que el estudio DreamWorks Animation se encargará de la producción. Según publicó el portal Variety, la ficción hará foco en el significado de la vida y de la muerte.

Ambientada en el pueblo Eternal Falls, Casper se verá enredado en un misterio que incluye oscuros secretos ocultos durante más de 100 años. Además, mostará lo que ocurre en una escuela secundaria, tomando algunos elementos de la vida adulta, como lo hizo El mundo oculto de Sabrina, la remake de Sabrina, la bruja adolescente.

Todavía no está confirmado si algunos de los actores de la película dirigida por Brad Silberling formará parte del reparto, ya que al tratarse de una ficción live-action, serán actores los que estén frente a las cámaras. Por lo pronto, Christina Ricci fue confirmada para Wednesday, la serie sobre la vida de Merlina Adams que se estrenará en Netflix bajo la dirección de Tim Burton.

Cabe recordar que más allá del furor que desató en los 90, Casper apareció por primera vez en unos cortometrajes animados de la década del 40 y en los cómics de Harvey Comics. A principios de los años 2000, el fantasmita tuvo una serie que no tuvo tantas repercusiones y, desde entonces, no volvió a estar en las pantallas. Habrá que ver si Peacock logra conquistar a las nuevas generaciones con esta nueva apuesta, que no es la única historia que reflota.

Sin ir más lejos, el 27 de abril se estrenará Bel-Air, un reboot de El príncipe del rapuna sitcom estadounidense que marcó los inicios de Will Smith en la televisión, y que tendrá un giro dramático y oscuro. Además, el actor que recientemente fue sancionado por la Academia de Hollywood es nada menos que el productor y estuvo detrás de la elección de Morgan Cooper, el nuevo protagonista.