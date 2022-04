Jontahan Font debutó en la red a nivel Federal A: “lo venía soñando desde hace rato”

El primer gol de Sansinena, el que abrió el camino para el 3-0 que el de Cerri consiguió frente a Desamparados de San Juan el domingo que pasó, fue made in Liga del Sur: centro de Maximiliano Bowen y definición forzada pero efectiva de Jonathan Font, el artillero que tuvo Sporting en la temporada pasada a nivel local.

“Había ingresado unos minutos antes y pude convertir en un momento donde atacábamos mucho pero no concretábamos. Es difícil entrar desde el banco y marcar, no siempre se va a dar, pero llegué a Sansinena para sumar desde donde sea porque considero que tengo que aprovechar al máximo este paso importante en mi carrera”, admitió el fornido 9 nacido en Choele Choel hace 28 años.

“Estoy feliz de haber debutado en la red de un torneo Federal A, lo venía soñando desde hace rato”, deslizó Jona, quien tiene la difícil misión de pelearle el lugar al experimentado Juan Amieva, el capitán del equipo conducido por Sergio Maza.

“Se que no es sencillo luchar por un puesto que Sansinena lo tiene bien cubierto, porque el `Tanque´ es un centrodelantero de jerarquía, dispuesto a ayudar a los más chicos. Más allá de entrenar a full y birndarme por completo, trato de copiar a Juan, de recepcionar todos los consejos que me da”, resaltó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

—En algún momento Sansinena puede jugar con un doble 9, ¿o descartás esa posibilidad?

—En otros equipos me ha tocado jugar con otro referente de área a mi lado, es algo que no me molesta. Igualmente, y te lo dije en una entrevista anterior, también me siento cómodo jugando suelto por el frente de ataque, sin estar tanto entre los centrales.

—En esta categoría nada es sencillo, muchos defensores te van a querer ganar de guapos.

—Es mi primera incursión en la divisional y sé que te hacen sentir el rigor, sobre todo cuando vas de visitante. Estoy dispuesto a todo, no voy a arrugar, por el bien mío y del equipo.

“Había que ganar para seguir confiando en lo que venimos haciendo. Más allá de que recién nos estamos conociendo, el comienzo no es malo, ya sumamos 3 puntos y se jugaron cuatro fechas. La idea es pelear arriba, meternos entre los ocho que al finalizar la fase regular seguirán en carrera por el ascenso.