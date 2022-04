Peque dejó crecer al griego Tsitsipas y terminó perdiendo un partido increíble en Montecarlo

Una imperdible oportunidad dejó escapar el argentino Diego Schwartzman para transformarse en uno de los cuatro mejores tenistas del Principado de Mónaco, que hoy lo vio despedirse del Masters 1000 de Montecarlo, con disputa en polvo de ladrillo.

En un partido cambiante y plagado de alternativas, Peque, 16º del mundo, terminó cayendo por 2-6, 7-6 (3) y 4-6, en más de dos horas y cuarenta minutos de partido, ante el griego Stefanos Tsitsipas, Nº4 del escalafón mundial.

El tenista bonaerense, quien ayer ganó su 50º partido en un certamen de dichas características, logró revertir un panorama sumamente adverso en el segundo parcial, cuando se encontraba set abajo y 2-5 en games, forzando el tiebreak y nivelando el encuentro.

Luego, en el lapso decisivo, el argentino tomó una rápida ventaja de 4-0, quedándose con el servicio de su rival en dos oportunidades y encaminándose a lo que parecía una victoria segura, considerando el pasaje errático del griego.

Leads were blown. Leads were restored. And at the end, somehow, @steftsitsipas' title defence in Monte-Carlo is STILL ALIVE 🤯



Up 6-2 5-2 then down *4-0 40-30 down* in the decider, the Greek SURVIVES 6-2 6-7(3) 6-4 vs Schwartzman!#RolexMCMasters pic.twitter.com/OPZTsf4r3h