El Consejo Escolar bahiense relevará todas las aberturas de la Escuela Nº 4

La titular del Consejo Escolar de Bahía Blanca, Lorena Mishevitch señaló que el próximo lunes se desarrollará un relevamiento edilicio dentro de la EP Nº 4 General Bartolomé Mitre para constatar el estado del resto de las aberturas del edificio, y no descartó que pueda extenderse a otros establecimientos de la ciudad.

“Se trata de un edificio centenario, y hay problemas de infraestructura que no se ven a simple vista, porque son cosas que van deteriorando con el tiempo. Ya hablamos con el proveedor, pero debido al fin de semana largo no se consiguen los materiales para arreglarla -señaló-. Ese día se va a estar trabajando no solo en donde estaba la ventana caída, sino en el relevamiento del resto de las aberturas”.

La Escuela Primaria Nº 4, ubicada en La Madrid al 100 de Bahía Blanca, fue el escenario ayer de un hecho que podría haberse convertido en tragedia: una ventana de madera y vidrio, que estaba ubicada en la biblioteca del establecimiento, se desprendió de sus bisagras y cayó sobre cuatro chicos, de entre 6 y 7 años, que estaban buscando libros en el lugar. Los pequeños sufrieron golpes menores y una niña debió ser atendida en un hospital por un corte en la cabeza, que fue tratado con un adhesivo instantáneo.

En ese sentido, la directiva señaló que actualmente es “inconcebible” que siga habiendo puertas divisorias con vidrios en establecimientos educativos.

Además, señaló que no tenían información sobre el mal estado de esa ventana, algo que los padres habían asegurado.

“No nos habían dicho nada: cada necesidad que se detecta, se comunica al Consejo Escolar. Damos las respuestas necesarias siempre”, aseguró.

Mishevitch recordó que el año pasado, después de los sucesos en la Escuela Nº 5, ya se habían llevado a cabo relevamientos.

La ventana caída se encuentra en el primer piso del establecimiento. Actualmente, la abertura está cubierta con un nylon.

“Vamos a consultar si las aberturas de madera históricas se pueden cambiar por otras de un material diferente. La idea es hacer un análisis y hacer los cambios necesarios, pero dependemos de lo que diga el área de infraestructura”, manifestó.

La funcionaria señaló que apenas ocurrido el incidente, se hicieron presentes autoridades educativas del establecimiento y la zona, y además se llamó al servicio de emergencias para constatar que los niños no tuvieran heridas ni golpes graves ni secuelas.

“También conversamos con las mamás de los niños afectados y nos pusimos a su entera disposición, más allá de esta situación”, aclaró.