Copa Argentina: San Lorenzo perdió con Racing de Córdoba y Troglio renunció a su cargo

Racing de Córdoba, elenco que milita en el Torneo Federal A, dio el "batacazo" al dejar afuera a San Lorenzo de la Copa Argentina en la tanda de penales al ganarle por 3 a 2 luego de igualar 1 a 1 en un partido que disputaron esta noche en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis por los 32avos. de final del certamen.

La eliminación del "Ciclón" provocó que Pedro Troglio presentara su renuncia como entrenador: "Ya le avisé a los dirigentes que no voy a seguir".

El conjunto cordobés ganó con los tantos convertidos desde los doce pasos de Facundo Rivero, Emmanuel Giménez, Alan Murialdo y Leandro Fernández y será el rival de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por los 16avos de la competencia.

En la tanda de penales para San Lorenzo marcaron Néstor Ortigoza y Ezequiel Cerutti, mientras que el arquero Leandro Rodríguez le atajó el tiro a Alejandro Donatti y a Agustín Martegani.

¡Así RACING DE CÓRDOBA ELIMINÓ por penales a SAN LORENZO de la #CopaArgentinaEnTyCSports! pic.twitter.com/8DMCsClQPi — TyC Sports (@TyCSports) April 14, 2022

En los noventa minutos, el equipo de Boedo se había puesto en ventaja a los 37 del primer tiempo por medio de Ezequiel Cerutti, pero el conjunto cordobés logró el empate a los 5 de la segunda etapa a través de un cabezazo de Facundo Rivero.

"Me pidieron que siga hasta que termine el campeonato, pero ya les avisé a los dirigentes que no voy a continuar. Lamentablemente tenía ganas de estar acá, pero no a cualquier costo. Pensé que se podía cambiar pero lamentablemente no se pudo", dijo Troglio en declaraciones a la prensa apenas finalizado el encuentro.

Y añadió: "Habíamos arrancado bien, pero después tuvimos una serie de problemas y no pudimos ganar. Lo justo es no esperar hasta mayo y no seguir".

AHORA: TROGLIO SE VA DE #SANLORENZO: "Hablé con los dirigentes y manifesté que no voy a seguir. Más allá que ellos me pidieron que espere hasta el final del torneo". pic.twitter.com/P7bk9bqTK7 — TyC Sports (@TyCSports) April 14, 2022

"Nunca me pasó. Tengo que pedirle perdón a la gente, me tengo que ir a mi casa con mi familia. Los hinchas de San Lorenzo me han apoyado, pero por respeto a ellos después del partido de hoy tengo que dar un paso al costado", prosiguió el DT.