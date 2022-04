El emotivo mensaje con el que Marlene Montaner le dio la bienvenida a Índigo

Si bien el vínculo entre Evaluna Montaner y su madre, Marlene Rodríguez, siempre fue muy estrecho, la llegada de Índigo, la primera hija de la menor del clan Montaner y Camilo, hizo que se unieran aún más. Y para darle la bienvenida a su primera nieta, la productora y directora compartió un emotivo mensaje en las redes sociales en el que repasó su experiencia en la maternidad.

"¿Qué fue para mi dar a luz? Dar a luz fue descubrir una parte de mí diferente. De hecho, nunca pensé que iba a ser una mamá tan activa como lo he sido, tan presente, por eso me sorprendió", empezó junto a distintas fotos con sus tres hijos. "Y creo que eso se genera, aún cuando lo hayas pensado muchas veces, en el instante en el que puedes ver por primera vez la cara de tu niño. En mi caso, esa primera vez fue con Ricky, pero me pasó lo mismo con Mau y con Evaluna, es decir, fue algo que sucedió con cada uno de mis hijos, se reanudó en cada parto, apenas vi sus caritas, lo único que pensé fue: ‘Yo quiero estar presente para ti. Quiero estar siempre'", agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

También reconoció que desde que se convirtió en madre, su vida sufrió un cambio absoluto. "Es algo indescriptible, porque es mucho más fuerte que yo; aparte del amor de Dios, por mi esposo, el amor que siento por mis hijos está por encima de todas las cosas. En estos días, por cierto, escuché que el único amor incondicional que existe es el de una madre por sus hijos, ningún otro amor es así, ni siquiera el de los hijos por sus madres. Y ahora que lo pienso, creo que estoy de acuerdo con quien afirma esto, porque no hay nada por lo que yo pudiera decir: « esto no lo haría por mis hijos.» Nada, lo haría todo por ellos", continuó.

"La conexión con mis hijos va mucho más allá del contacto diario, la conversación forma parte de nuestro día a día y siempre encontramos el tiempo para eso. Pero si por alguna razón no es posible sigo conectada a ellos y eso es todavía más importante, el vínculo se mantiene en cualquier circunstancia, #elhiloquenosune es real, es tener la certeza de que sin importar el lugar o a qué distancia estén mis hijos, mi corazón los siente", concluyó Marlene. Mientras que Evaluna, emocionada, se limitó a comentar: "Dios mío".

Los flamantes padres decidieron transitar el nacimiento de su beba y sus primeras horas de vida con tranquilidad y compartieron la buena noticia en las redes. "Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. ¡Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa! ¡¡Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá!! Creció La Tribu", fue el mensaje que compartió Camilo junto a algunas imágenes del parto y de la nena.