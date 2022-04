Llega una fuerte inversión en seguridad y abrió un moderno centro para chequeos médicos

--Buen día, Juan. ¿Sufriste la lluvia del viernes a la madrugada?

--Debo confesar que por un momento pensé en que era un nuevo temporal, pero por suerte no pasó a mayores, aunque veo que querés empezar a hablar de cualquier cosa menos del papelón que hicieron en Colombia.

--Para nada, y te recuerdo que ustedes también empezaron mal una copa y después la ganaron, con ayudín pero la ganaron...

--Bueno, veo que no sólo no aceptás la realidad sino que empezás con las ofensas. Sería bueno que vayamos mejor a nuestros temas de cada domingo.

--Ninguna ofensa, pero dale, supongo que mañana vas a estar en los festejos por un nuevo aniversario de Bahía.

--No sé, Villa Gloria me queda lejos, aunque la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. César Milstein”, amerita estar presente. Veremos.

--Te veo más en la Isla del Parque de Mayo, donde habrá food trucks con variedades de comidas y bebidas, música en vivo, clase de yoga y feria de emprendedores.

--Puede ser, pero vos podrías aprovechar porque de 13 a 17 aplican dosis de la antirrábica a perros y gatos...

--Je, je. Lo cierto es que Bahía se encamina hacia su 200 aniversario y, como dice hoy una nota en “La Nueva.”, no pudo cumplir con las expectativas creadas por culpa de que al país no le salieron bien las cosas.

--No tengas dudas, aunque creo que cuando se lanzaron frases como “La Liverpool del Sur” o a “infinita grandeza te orientas” era otra época. Por entonces a la Argentina le iba muy bien en varios aspectos y había un clima de optimismo.

--Además, en la letra de un himno no vas a poner frases pesimistas, es lógico que se usaran frases grandilocuentes como esa.

--Sí, pero no hay dudas que en su centenario, en 1928, Bahía vivía un clima de optimismo y te tiro un dato, en 1926 fue la segunda ciudad de la provincia en contar con servicio de cloacas. Fijate que hoy ya llevamos 40 años sin una gran obra en materia de agua potable.

--Tal cual, la última fue el dique Paso de las Piedras pero pensemos que tan mal no le fue a Bahía en el contexto nacional. No sé si me sobran los dedos de una mano para contar las ciudades que, sin ser capitales de provincia, crecieron de la misma forma.

--No sé, pero esperemos que, como dicen los pibes, cambie un poco la bocha porque realmente me puse a buscar novedades de apertura de negocios y se hace difícil encontrar inauguraciones comerciales, sobre todo en el centro.

--Coincido, y de paso te felicito porque finalmente se van concretando varios de los proyectos que anticipaste mucho tiempo atrás: el nuevo edificio de la Asociación de Cooperativas Argentinas y el templo de los Mormones en avenida Cabrera.

--Es verdad, el edificio de ACA en Cabrera es espectacular, una obra muy moderna y funcional que recomiendo visitarla, aunque más no sea desde el exterior y de noche.

--Y también es importante para Bahía porque no solo agrupa a las cooperativas agrarias del Sudoeste bonaerense, sino además de Río Negro y La Pampa.

--Exacto, de hecho en la inauguración estuvo el presidente de la entidad e invitados de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos. Hay que tener en cuenta que ACA tiene la sucursal en Bahía hace 81 años y fue la segunda sucursal en país, después de Rosario.

--Me imagino que en el acto habrás arrasado con todos los canapés...

--Imaginás mal y te aclaro que tampoco pude ir el sábado al acto por la primera palada del megatemplo de los mormones, en avenida Cabrera y Pilmayquén.

--Estás irreconocible.

--Je, je, tuve otros compromisos, pero estaba prevista la visita de autoridades de los Estados Unidos y la idea es que las obras avancen muy rápido. La plata, como te imaginarás, está.

--No tengo dudas, pero aún no me dijiste nada de la inauguración, el viernes, de Paseo Portugal y la visita de Horacio Rodríguez Larreta, una de tus primicias del pasado domingo.

--Creo que todo se dijo en los medios ese día. No sé qué más querés saber.

--Vos siempre tenés algo más, amigo...

--Puedo contarte, por ejemplo, que con el Colo Santilli almorzaron en el Víctor con Héctor Gay, Nidia Moirano, Santiago Nardelli, Mariano Uset, Abigail Gómez y Andrés de Leo.

--Quiero detalles...

--No demasiados. Por ejemplo, la mayoría comió bifes y se lo vio a Larreta charlando mucho con Nidia Moirano sobre el 2023. Pero más que la repercusión política de la visita, hay otro tema para destacar.

--¿Cuál?

--Desde la Muni me comentaron que la visita es algo muy positivo porque en dos o tres temas la ciudad de Buenos Aires le está dando una mano muy grande a Bahía, sobre todo en lo que es desarrollo tecnológico y transformación digital para la gestión.

--Bueno, pero tirá más detalles...

--La Muni está avanzando en la licitación de la modernización del centro de monitoreo. Van a hacer una fuerte inversión, más de 100 millones de pesos, para mejorar todo el sistema de cámaras en la ciudad y lo están encarando mirando lo que tiene Buenos Aires, obviamente salvando la distancia porque allá tienen 12 mil cámaras y las instalaciones se parecen a un centro de la NASA.

--¿Entonces?

--La idea local es copiar la forma en que lo manejan en CABA, cómo emplean el recurso humano y darle un fuerte impulso al tema. Incluso están pensando en otro subcentro de monitoreo.

--¿Y dónde estará ubicado?

--En el centro de la ciudad. La idea es que el vecino vea cómo se trabaja y todo esto se está impulsando según el modelo porteño, por eso esta fue una de las razones de la visita de Rodríguez Larreta.

--¿Hay más?

--Sí. También la Muni bahiense está trabajando en la implementación de un sistema interactivo con la ciudadanía, similar al chatbot o Boti habilitado en la ciudad de Buenos Aires.

--No entiendo nada, traducime.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--El chatbot es un asistente virtual que permite automatizar varias tareas por intermedio de una plataforma conversacional, ya sea desde el teléfono o a través de una página web. La idea es crear un canal oficial que, mediante el diálogo, brinde una experiencia simple, única y personalizada para todos los vecinos. Con mensajes de ida y vuelta en tiempo real, por lo tanto la velocidad de circulación de información es alta y constante.

--Ah... la idea es que si reclamo por un tema o quiero saber algo la respuesta sea mucho más rápida.

--Exacto, y en todo eso la Muni está recibiendo una mano importante de la secretaría de Cooperación Urbana Federal de Larreta.

--Bueno, capaz sirve para agilizar la atención en varios trámites, por ejemplo, la renovación del carnet para conducir.

--Ahí ya hubo mejoras, fíjate que están atendiendo a 250 personas por día en el complejo Paseo del Sol. Cuarenta de ellas acceden a la licencia por primera vez y el resto son renovaciones. Te cuento que la idea es ampliar las oficinas y las bocas de atención para lograr concretar 350 trámites diarios.

--Me imagino que deberán sumar también algún médico.

--Esa es la idea, hoy hay dos por la mañana y uno por la tarde. Se estima que el pico de demanda será en julio.

--Como decía un cuestionado colega varias décadas atrás: “cambiemos el ángulo de la información”.

--Bueno, mientras pedís otra ronda de café te cuento que están aumentando los casos de terrenos privados que son ofrecidos por las redes sociales y no están a la venta.

--¿Te pasó?

--Sabés que no tengo un metro cuadrado para vender, pero sí le pasó a un amigo con terrenos en Millamapu. De buenas a primeras aparecieron para la venta en Internet y él no los vende. Se teme que sea un primer intento de usurpación o bien directamente una estafa.

--¿Qué más?

--Una inauguración.

--Muy bien. Así me gusta, con noticias positivas en medio de la crisis.

--Sí, se trata de Meridiem, un nuevo instituto de diagnóstico y prevención integral en Bahía. Se inauguró el viernes en General Paz 429 y nace a partir de la unión de un grupo de personas con una larga trayectoria en salud, con la idea de formar un instituto de diagnóstico y prevención que tenga como objetivo brindar un servicio de salud integral de calidad, utilizando tecnología de última generación y poniendo por delante, por sobre todas las cosas, al paciente.

--¿Es decir que la persona podrá realizar todos sus estudios sin tener que desplazarse de un lugar a otro de la ciudad?

--Exacto, ya no tenés excusa, José María. Actualmente Meridiem se distribuye en dos plantas, un primer piso en el cual se realizan todo tipo de evaluaciones cardiológicas y clínicas preventivas, prequirúrgicas y predeportivas para el inicio de actividades físicas y en el segundo piso se ubica Meridiem Centro de la Mujer, donde ellas podrán realizar un amplio abanico de chequeos médicos, ginecológicos y obstétricos.

--En una foto vi que también está IACA.

--Exacto, en el segundo piso hay un laboratorio de análisis clínicos, que si bien es externo a Meridiem, les da comodidad a los pacientes que deseen utilizar sus servicios. Además se ofrecen chequeos con estudios predeterminados dependiendo de la situación y necesidad de cada paciente: preventivos cardio y cerebrovasculares, ginecológicos y para empresas y clubes deportivos.

--Bueno, sigamos recorriendo el espinel...

--Otra más de salud. ¿Supiste que operaron con éxito a un bebé de 32 días en el Hospital Penna?

--Sí, claro, salió en todos lados, incluso en medios de la Provincia. La intervención estuvo a cargo de profesionales del equipo de cirugía cardiovascular neonatal del Hospital “Sor María Ludovica” de La Plata, que se trasladaron especialmente para realizar la intervención y no mover al recién nacido debido a su delicado estado de salud.

--Exacto, pero lo que seguramente no salió es que esto no es algo novedoso porque seis años atrás se comenzaron a hacer estar intervenciones y con médicos de Bahía. La primera estuvo a cargo de los doctores Fiorini y Leiva y a partir de allí se hicieron, según me dicen, no menos de tres más.

--Buen dato, pero ahora apelo a tus conocimientos para que me cuentes algo del tema del regreso de los trenes de pasajeros.

--Es inminente. La Justicia dio el ok, pero esta semana harán dos viajes de prueba entre Plaza Constitución y Bahía Blanca, sin pasajeros, para verificar tiempos de viaje, comportamiento de la formación y estado de la infraestructura. Pero hay un elemento que quiero destacar.

--Te sigo.

--Acordate que hasta hace unos años Bahía y Buenos Aires estaban conectadas por dos ramales, el vía Pringles y el vía Lamadrid, que confluían en Olavarría. Bueno, el primero fue desafectado tiempo atrás, dejando varias localidades sin tren, y quedó el Lamadrid que era el que estaba en mejores condiciones.

--¿Es decir que quedó el menos malo y así y todo está en malas condiciones?

--Claro, y hace muchos años que se sabe cuáles son los tramos en peor estado.

--¿Cerramos o tenés algo más?

--Una que te puede sorprender. ¿Sabés cuántas consultas atiende en el Hospital Penna el equipo de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)?

--Ni idea.

--Según datos oficiales que me pasó mi amigo Butterbean, 20 semanales. Son mujeres que concurren, de Bahía y la zona, los días miércoles, pero no quiere decir que todas resuelvan interrumpir el embarazo.

--A esto hay que sumarle las que acuden a alguna de las 16 unidades sanitarias habilitadas, a los hospitales privados y al municipal.

--Así es.

--Antes de ir levantando campamento, ¿así que se va a poder visitar el ámbito portuario y la zona costera?

--Sí, realmente es una muy buena idea lanzada por el Consorcio porque, como dijo su presidente, Federico Susbielles, "uno no puede amar lo que no conoce". Se trata de un programa de visitas y charlas educativas destinado a la comunidad en general.

--Coincido, ojalá los bahienses podamos fortalecer el vínculo con nuestro mar más cercano, pero creo que ya es hora de irnos.

--Dale, pero antes un saludo para mañana a todos los habitantes de esta querida ciudad en su 194 aniversario.

--Hasta la semana que viene, y no te olvides de pasar, a partir del jueves, por la Fiesta del Camarón y el Langostino, me anticiparon que va a estar espectacular.

--No tengo dudas, sobre todo porque ya vi la cartelera de espectáculos y es impresionante. Chau, nos encontramos el próxímo domingo..