Federal A: el turno de Olimpo, que no quiere despegarse de arriba

La tercera prueba para Olimpo en este torneo Federal A será ante Juventud Unida de San Luis, que arriba a Bahía Blanca con dos empates en igual cantidad de partidos.

El aurinegro buscará ganar para recuperar y compartir el liderazgo de la Zona A, ya que anoche Villa Mitre derrotó por 2 a 1 a Ciudad de Bolívar y comanda la tabla con puntaje perfecto.

El cotejo en el estadio Roberto Carminatti será a las 16 e impartirá justicia el santafesino Enzo Silvestre.

Para esta ocasión, Carlos Mayor volverá a contar con el mismo equipo de las presentaciones iniciales, como fueron el triunfo ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi (3-2), en condición de local, y Liniers (3-2), en la Avenida Alem.

Si bien en ambos partidos salió airoso y dejó una buena imagen, lo mejor del conjunto de Carlos Mayor es el poder ofensivo demostrado hasta el momento, con 6 goles en dos partidos, un promedio altísimo para lo que se lleva jugado.

Claro está que también sufrió en defensa y en los dos partidos tuvo que remontar resultados desfavorables: 1-0 y 1-2 ante los marplatenses y 0-1 frente al Chivo.

No obstante, equipo que gana no se toca y el DT confirmó el equipo con anticipación, siendo los once: Guido Villar; Gustavo Mendoza, Nicolás Capraro, Martín Ferreyra, Juan Perotti; Cristian Amarilla, Sebastián Fernández, Diego Ramírez, Nadir Hadad; Brian Guille y Luis Vila.

Cabe destacar que además del tricolor, ayer se jugaron otros dos partidos.

Estudiantes de San Luis empató 2-2 con Ferro de General Pico, mientras que Camioneros venció como local (2-1) a Sportivo Peñarol de San Juan.

Por otra parte, a la misma hora (16) se presentarán Liniers y Sansinena, ambos en calidad de huésped.

El “Chivo” visita a Independiente de Chivilcoy, con rbitraje de Alvaro Carranza, de Villa María, mientras que el elenco de General Cerri jugará en la "Visera" de Cipolletti, siendo el juez principal José Díaz, de San Luis.

El resto de los partidos

* Sol de Mayo-Círculo Deportivo, a las 16 (Juan Ignacio Nebbietti, de Bahía Blanca).

* Desamparados-Huracán LH, a las 16.30 (Matías Billione Carpio, de Córdoba).

Libre: Deportivo Argentino (Monte Maíz).

Posiciones

1) Villa Mitre, 9 puntos; 2) Olimpo 6; 3) Ferro GP y Camioneros, 5; 5) Ciudad de Bolívar y Estudiantes de San Luis, 3; 7) Independiente CH, Argentino MM, Cipolletti, Juventud Unida SL y Sportivo Peñarol SJ, 2; 12) Sol de Mayo, Círculo Deportivo, Liniers y Desamparados, 1; 16) Sansinena, 0 y 17) Huracán LH, -14.