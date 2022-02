De no creer: un jugador de Atlético Tucumán truchó un PCR de Covid-19 y fue separado del plantel

El club Atlético Tucumán comunicó oficialmente, a través de su página web, la decisión de apartar del plantel profesional al defensor Mauro Osores, debido a que truchó un positivo de PCR de Covid-19 para no concurrir a la pretemporada que el plantel realiza en Buenos Aires.

Los médicos del club cotejaron las pruebas junto con el laboratorio donde se hisopó y se dieron cuenta que el resultado del testeo había sido adulterado. El Decano determinó bajarlo a Reserva.

"La Comisión Directiva del Club Atlético Tucumán informa a su masa societaria y a la opinión pública en general, que en el día de la fecha ha notificado al jugador Mauro Osores la decisión de sancionarlo separándolo del plantel profesional que competirá en la Liga Profesional de Fútbol, debiendo el mismo presentarse a los entrenamientos de la división Reserva”.

La decisión se fundamenta en los reiterados incumplimientos laborales en los que el futbolista ha incurrido, que tuvieron inicio cuando no se presentó para viajar a la ciudad de Buenos Aires para la reciente pretemporada, informando que había resultado DETECTABLE un estudio PCR de Covid-19 realizado el día 14/01/2022 por la bioquímica María C. Albornoz de Romero (Mat Prof 963), que se contradecía con el resultado de los análisis efectuados por nuestra institución los días 03/01/2022 (Test de Antígenos) y 10/01/2022 (PCR Real Time) procesados por el Laboratorio Flores SRL.

Días después, realizando comprobaciones rutinarias en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino -SISA-, el cuerpo médico del club detecta que el análisis realizado a Mauro Osores por la bioquímica María C. Albornoz de Romero figura con resultado NO DETECTABLE. Al comunicarse con la profesional, ella envía el comprobante del resultado del análisis constatando el resultado NO DETECTABLE.

Por lo expuesto, queda demostrado que el certificado presentado por el futbolista es apócrifo, y a esto se suma la injustificada inasistencia al entrenamiento del plantel profesional convocado para el día 31 de enero de 2022, en el complejo José Salmoiraghi. Por ese motivo, se toma la determinación de la sanción anteriormente expresada".

“No viajé a Buenos Aires por ser Covid positivo, aunque se haya dicho lo contrario. Ahora que estoy recuperado esperaba sumarme a la pretemporada con mis compañeros. Aún no recibí un llamado para hacerlo pero continúo entrenando en la provincia. Respeto toda decisión del cuerpo técnico y la comisión directiva. Siempre dejé todo con esta camiseta. Pero también soy un profesional y deseo jugar, por eso si no es en Atlético, espero me den la posibilidad de jugar en otro lado", comentó Osores.