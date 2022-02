"La Popular", el brazo del Pro que camina los barrios más necesitados busca hacerse fuerte en Bahía

La disputa por tener presencia territorial entre los diferentes partidos políticos es algo habitual y en los últimos tiempos se agregó un nuevo condimento en Bahía Blanca, ya que el Pro busca dar pelea para ser escuchado en los sectores más humildes.

"La Popular" es un agrupación política creada el año pasado por el equipo de Horacio Rodríguez Larreta y tiene base en las villas y los barrios carenciados de la Capital. Desde mediados de 2021 también se instaló en Bahía Blanca.

El debut de la agrupación se dio en los actos del 8 marzo por el Día de la Mujer y en el de la memoria del 24 del mismo mes en Buenos Aires. Sus impulsores son los funcionarios que tienen presencia territorial y trato cotidiano con los referentes de las zonas más pobres de esa ciudad.

En Bahía su líder se llama Francisco Rivera, abogado de 41años, hijo de una de las máximas referentes del partido en la región, la senadora provincial Nidia Moirano.

"La Popular comenzó con la idea de darle una representación popular al Pro, buscando el progreso a través del trabajo y educación, como pilares fundamentales. Creemos que la mejor política social es el trabajo y apostamos a eso", le dijo Rivera a La Nueva.

Según explicó "se trata de una construcción horizontal, donde todos somos importantes, no hay verticalidad, no importa de dónde venimos. La Popular busca darle voz a quien no tiene un lugar dónde decir las cosas, acá escuchamos a todos. Hay que generar oportunidades y buscar igualar las realidades, y para eso hay que hacerlo en todos los sectores sociales".

Una de las integrantes del espacio es la flamante concejala Silvina Rubio, quien ocupó el sexto lugar en la lista de Juntos de las últimas elecciones legislativas.

Actualmente tienen una sede en Noroeste, ubicada en Catamarca y Juan Molina, aunque también pretenden instalarse en Villa Mitre y en el barrio 9 de Noviembre.

"En el caso de Bahía Blanca, ya habíamos empezado a trabajar antes de conocer La Popular y, el año pasado, cuando se lanza la organización principalmente en Capital Federal y en el Conurbano, nos sumamos. Nos vimos representados en los valores", agregó.

La Popular fue pensada por María Migliore, actual ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según explican, no hay una estructura orgánica con jefes o únicos referentes.

"Hay personas que coinciden en un proyecto de barrio, ciudad o país, y se esmeran por ello. Es lógico que con el paso del tiempo aparezcan otros referentes, es una cuestión natural de toda organización", dijo Rivera.

"En Bahía Blanca, a partir de agosto del año pasado, hemos dados clases de apoyo escolar para nivel primario y secundario. También realizamos cursos de reanimación cardiopulmonar, de prevención de adicciones y cómo hacer un curriculum vitae. Nos ha pasado que se acerca gente a preguntar sobre cómo realizar algún trámite, y en ese caso los orientamos y ayudamos. También hemos realizado encuentros con algunas escuelitas de fútbol", comentó y agregó que colaboran con instituciones barriales para completar trámites de personería jurídica, lo cual luego les puede reportar beneficios.

Para este año proyectan participar de un programa de acompañamiento pedagógico de la Municipalidad pensado para jóvenes de nivel primario y secundario con el objetivo de que puedan reinsertarse en el sistema educativo, después de dos años de pandemia. "También surgió la idea de traer talleres que brinda el Centro de Formación San Roque y así poder acercar a los barrios herramientas para un presente y futuro mejor".

--¿Cuántos integrantes tienen?

--No tengo esa información exacta, pero somos cientos en Capital Federal, el Conurbano y otras regiones. Cada vez más gente se va sumando a la estructura. Sabemos que personas de otra parte de la Argentina se han enterado de La Popular y pretenden empezar a hacer lo mismo en sus ciudades y bajo el mismo concepto. En el caso de Bahía Blanca, hubo muy buena recepción, la gente va conociendo de qué se trata, se interesa por lo que hacemos, y se suma a participar, proponen ideas y actividades para hacer y también participan en ellas.

--¿Tienen relación con organizaciones de otras fuerzas políticas?

--La idea es trabajar con la gente y en toda la ciudad, independientemente de si esa gente pertenece o no a otra organización política o social. No nos fijamos de dónde viene cada persona, sino adónde quiere ir. Si tenemos el mismo norte, podemos hacer cosas juntos.