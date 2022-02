Sileoni: "El camino no es el pase sanitario, sino la invitación a la vacunación"

A exactamente un mes del inicio del ciclo lectivo, el ministro de Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, dijo que "el camino no es el pase sanitario, sino la invitación a la vacunación".

"No es el rumbo que vamos a adoptar. Nos parece que el camino es alentar e invitar a que los chicos se vacunen, concientizar a las familias y a los jóvenes. Para eso se necesitan lugares cercanos para hacerlo y creemos que llegaremos a marzo con una significativa cantidad de estudiantes vacunados", amplió.

El gobierno bonaerense oficializó que las clases comenzarán el 2 de marzo, que habrá un receso escolar del 18 al 29 de julio, y que el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre.

En diálogo con Panorama, por LU2, el funcionario mencionó que "estamos trabajando para que este sea un año de presencialidad plena y segura, frase a la que el gobernador (Axel Kicillof) le añade 'vacunada'".

"Se está trabajando junto a Nación sobre algunos ejes, fundamentalmente con la vacunación de docentes y para reforzar la de niños de 3 a 11. Lanzamos un plan de vacunación en las escuelas con la expectativa de que en pocos días sean más de 2.000 los establecimientos donde se pueda vacunar", indicó.

"Otro aspecto —continuó— tiene que ver con lo que llamamos el aula segura, y allí se distinguen dos atributos fundamentales, que son el barbijo y la ventilación cruzada. Y después los protocolos que habrá que seguir trabajando".

En ese sentido, Sileoni sostuvo que "la semana que viene vamos a tener una reunión inédita entre todos los ministros de Educación y todos los ministros de Salud".

"Todas estas son las condiciones necesarias para un inicio de clases pleno, vital y esperanzador. Necesitamos salir de este bienio tan duro que hemos pasado y que la escuela ha sufrido especialmente", expresó.

En otro orden, el funcionario contó que la desvinculación en la Provincia bajó de 280 mil a 60 mil chicos de septiembre de 2020 a la actualidad.

"La desvinculación fue masiva en el mundo; en algún momento 1.300 millones de chicos no tenían clases. En nuestra Provincia, los distritos del conurbano fueron los más castigados por la falta de clases, pero otros 90 distritos tuvieron más días de clase que lo que se dice que tuvieron", argumentó.

"En algún momento fueron 280 mil los chicos que tuvieron una relación distante con la escuela; eso fue hacia septiembre de 2020", agregó.

"La Provincia implementó el programa de acompañamiento a las trayectorias y revinculación, con la incorporación de casi 30.000 docentes para reforzar, ir a buscar los chicos y dar clases a contraturno. Ese número bajó hacia septiembre del año pasado a 170 mil y hoy tenemos aproximadamente 60 mil chicos, sobre todo del secundario", mencionó.

Sileoni dijo que "es un número inferior del que partimos pero también nos preocupa, no lo escondemos" y afirmó que "era evidente que la pandemia y la virtualidad en un país tan desigual iba a generar consecuencias".

"Nuestro desafío, ético y pedagógico, es ir a buscar a esos chicos como lo estamos haciendo. Este será un año de cercanía con los territorios y con las escuelas, de la celebración del vínculo, algo tan necesario en la educación. Es obvio que el mapa de los que se fueron coincide con el mapa de la pobreza en la Provincia y ahí tenemos que trabajar", subrayó.

Por último, señaló que "queremos incorporar a toda la comunidad educativa".

"La escuela no será la que era, el pasado no vuelve y no es motivo de dolor. Vendrá un presente de presencialidad con todo lo que ello implique. Será otro paisaje, con más cuidados, barbijos, distancia, aireación; pero con la escuela funcionando plenamente", completó.