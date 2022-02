Quiénes son las nuevas incorporaciones de la serie Élite

Élite, la exitosa serie juvenil creada por Carlos Montero y Darío Madrona, todavía no estrenó su quinta temporada, pero para calmar la ansiedad de sus fanáticos presentó a las figuras que se incorporarán al elenco en su sexta entrega. Se trata de Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana y Ander Puig, quien le dará vida a un personaje trans.

Todavía no se sabe qué rol ocupará cada uno en la ficción, pero lo que está claro es que en cada temporada el hilo conductor es una investigación policial que involucra a los alumnos de Las Encinas. Por lo pronto, se espera que en los próximos meses lleguen a Netflix los nuevos capítulos, en los que participa la argentina Valentina Zenere, quien formó parte de los elencos de Casi ángeles y Soy Luna y hace tiempo se instaló en España para ampliar sus horizontes laborales. Sin ir más lejos, participó de Las chicas del cable, donde interpretó a la cantante Camila.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Cuando me lo propusieron me puse muy nerviosa, no solo porque se trata de una serie consagrada a nivel mundial, sino porque yo sé lo que se arma cuando un producto está funcionando, lo que se genera en el equipo, con la gente de maquillaje y vestuario, con los de técnica, que todos empiezan a funcionar como una familia", reveló en una entrevista.

Y explicó que no imagina su vida lejos de las cámaras: "Mi carrera como actriz es lo más importante para mí. Trabajo desde tan chiquita que no podría vivir sin eso. Y todo lo que tiene que ver con la moda lo hago paralelamente porque me parece que hoy, con todo el tema de las redes sociales, los actores tenemos que hacer un poco de todo".

Además, en diciembre pasado se estrenó el especial de Navidad, en el que los creadores hicieron hincapié en las historias de amor y amistad que surgieron entre los personajes principales.

Ya se despidieron de la serie Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Jorge López (Valerio), Álvaro Rico (Polo), Mina El Hammani (Nadia), Miguel Bernardeau (Guzmán) y Arón Piper (Ander), pero la serie se rearmó exitosamente con Manu Ríos (Patrick), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía) y Pol Granch (Phillippe).