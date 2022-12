Taylor Swift dirigirá su primera película

Taylor Swift debutará oficialmente en el cine como directora de una película bajo el sello de Searchlight Pictures. La cantautora estadounidense escribió un guion original que será producido por el estudio cinematográfico que estuvo detrás de exitosos filmes como "Nomadland" y "La forma del agua".

“Taylor es una artista y narradora de historias única de una generación. Es una alegría y un privilegio genuino colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”, sostuvieron los presidentes de Searchlight, en declaraciones oficiales difundidas por la prensa estadounidense.

En noviembre de 2021, Swift presentó su cortometraje "All Too Well", basado en la canción de su autoría del mismo nombre.

Por ahora, se desconoce cuál será la trama o quiénes integrarán el elenco. Pero el solo anuncio causa expectativa por tratarse de una de las artistas más importantes e influyentes de esta época y, a su vez, por los previos rumores de su posible salto a la pantalla grande luego de dirigir el corto de 14 minutos basado en su propia canción "All Too Well".

Protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, la primera obra de ficción de Taylor Swift fue presentada en el Festival de cine de Toronto en septiembre de 2021. Más tarde, recibió múltiples reconocimientos, siendo el más reciente el premio a Mejor dirección en los MTV VMAs. Un logro que ya había obtenido antes con el videoclip de “The Man”, también dirigido por ella misma.

La ganadora del Grammy fue también reconocida con el título de doctorado honoris por la Universidad de Nueva York.

Taylor Swift, una de las artistas más populares

En octubre, la ganadora del Grammy publicó su décimo álbum, "Midnights". Con los temas de su nueva producción musical, logró posicionarse en el listado completo de Top 10 de los charts de Billboard.

A través de los años, Taylor Swift ha demostrado ser una de las cantantes más versátiles de su tiempo: empezando por el género country, apostando luego por el pop y brillando en los últimos años con su faceta más indie. Escribe, compone, interpreta y dirige sus videos musicales. (Infobae)