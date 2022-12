"Acá no hay clima mundialista", dijo un bahiense que vive en Países Bajos

Mientras en Argentina se están contando los días para el partido de cuartos, en Países Bajos la expectativa es poca, así lo contó Federico Frattini, un bahiense radicado desde hace un año y medio en aquella parte del mundo.

"Acá no hay clima mundialista. Estuve en Argentina y volví hace poco más de dos semanas. Como está empezando el invierno, no lo asocian con el Mundial. Ven los partidos, se comentan en el trabajo, pero pensé que era distinto. No se vuelven locos", explicó.

A la distancia, tiene que acostumbrarse a vivir el Mundial de otra manera. Aunque no es sencillo.

"Me vuelvo loco. Me gusta ver todo, desde que salen a la cancha y acá la transmisión llega cuando está el himno", contó.

Nada durante esta época mundialista es similar a lo que se siente en nuestro país.

"Cuando juega Países Bajos y mete un gol es muy medido todo. El otro día pasé por un supermercado 15 minutos antes de que empiece uno de los partidos y estaba lleno. Yo decía, ¿Qué hace esta gente acá?, je", comentó.

La gente es muy estructurada.

"En el trabajo son todas cargadas medidas. Pero si llegamos a pasar, el lunes van a tener que echarme, je", bromeó.

