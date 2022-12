Elon Musk advirtió que teme por su vida: “El riesgo de un asesinato es alto”

Elon Musk, el CEO de Tesla, SpaceX y Twitter participó de una entrevista transmitida desde la red social donde aseguró que no participará de eventos al aire libre ya que teme por su vida. “El riesgo de un asesinato es bastante alto”, señaló el empresario.

En la charla, Musk señaló: “francamente, el riesgo de que me suceda algo malo, incluso que me disparen, es grande”. También reveló que no sería difícil que acabaran con su vida. “No es difícil matar a alguien si quisieras, así que espero que no lo hagan, pero definitivamente hay un riesgo”, declaró.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el empresario denuncia persecución o haber recibido amenazas.

En mayo de este año, Musk escribió en su cuenta de Twitter: “Si muero en circunstancias misteriosas, ha sido bueno conocerte”, este mensaje hacia sus seguidores fue luego de ofrecer ayuda a Ucrania luego de la invasión rusa.

Además, el nuevo dueño Twitter habló sobre la influencia del gobierno estadounidense en la plataforma durante la gestión anterior de la compañía. En este contexto reflexionó sobre su defensa a la libertad de expresión dentro de Twitter.

El periodista estadounidense Matt Taibbi publicó una serie de documentos internos de Twitter en donde se demostraba el encubrimiento de contenido. Semanas previas a las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Joe Biden hubo un encubrimiento de publicaciones.

“Si Twitter está cumpliendo las órdenes de un equipo antes de unas elecciones cerrando voces disidentes sobre una elección fundamental, esa es la definición de interferencia electoral”, confirmó Musk y criticó a la gestión anterior de la aplicación: “Twitter estaba actuando como un brazo del Comité Nacional Demócrata”.

El empresario aseguró que quiere cambiar esa imagen de Twitter y garantizar la transparencia. “La idea es confesar todo lo que ha ocurrido en el pasado para generar confianza pública de cara al futuro”. (NA)