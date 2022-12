Duró 24 días casado: se fue a ver a Brasil y le costó el matrimonio

Adriano, el mismo que integra el Salón de la Fama en el Maracaná, a 24 días de casarse se tentó con el Mundial y su desaparición le costó el matrimonio.

El exfutbolista se juntó con sus amigos en una casa de la Vila Cruzeiro, la favela en la que se crió, y no se supo más nada de él.

Ahí decidieron viajar a ver el partido entre Brasil y Suiza, correspondiente a la segunda fecha del Grupo G y volvió dos días más tarde, sin dar explicaciones.

En consecuencia, según el diario brasileño Extra Globo, su mujer, Micaela Mesquita, con la que tuvo varias idas y vueltas desde 2015, no aceptó sus disculpas, borró todas las fotos juntos de su perfil de Instagram y escribió: "Me duele por dentro, pero no me voy a tumbar a sufrir. Vivamos".

Adriano, de 40 años se retiró en 2016, su vida estuvo plagada de excesos y este, al parecer, no se lo perdonaron.

Con los resultados que está obteniendo Brasil, ¿volverá a Qatar para el cruce con Croacia? Ahora ya nadie lo controla...