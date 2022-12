La rosca en la elección de la UNS para un triunfo casi cantado

--Hola Juan, ¡que manera de sufrir ayer!

---Ya lo creo. Aún me duran las palpitaciones. Lástima que Lauty no estuvo derecho con el arco, caso contrario lo hubiéramos liquidado mucho antes.

--Lo importante es que ya estamos entre los 8 mejores del mundo y el equipo parece haber recuperado la confianza.

--A mi no me conforma eso. Quiero el título.

--No te pongas triunfalista. Sabés que eso no es nada fácil y que a los argentinos nada nos resulta sencillo.

--¡Basta de chachara! Vamos a meterle ritmo que empiezan los momentos decisivos y no me quiero perder detalle alguno de los posibles rivales en la final.

--Bajá un cambio. Sino te mando un Whatsapp con todas las novedades que te traje y suprimimos el cafecito. Y de paso me ahorro unos pesitos.

--Nooo, siempre hay tiempo para un buen café. Pero suprimamos los preámbulos y vayamos al grano.

--¡Que mañanita me espera!

--Te avisé que me quedó acelerado el corazón. Pongo primera y pregunto: bastante hablamos de la semipeatonalización de la primera cuadra de calle Alsina en el último tiempo. ¿Tenés algo fresquito?

--Obvio. Se presentaron dos ofertas al llamado de licitación, por lo que eso agiliza bastante la cuestión. Son dos empresas que están radicadas en Bahía y que cotizaron por debajo de lo presupuestado por el municipio.

--Cortá con tanto misterio y decime cuáles son.

--La primera propuesta fue de Consar, que pidió poco más de 126 millones de pesos. Y la segunda fue de Servicios HLB, que solicitó 132 por la realización de los trabajos. Recordá que el presupuesto oficial era de 134 millones y medio.

--Me adelantaste la mudanza transitoria del Tribunal de Faltas a Cerri 757, donde funcionaba una parte de Políticas Sociales. Pero no me dijiste a dónde se fue esa secretaría.

--Se trasladó finalmente a la histórica casona de Belgrano 177, por lo que dejó de alquilar varios inmuebles que ocupaban las distintas dependencias. No te olvides que son 17 las áreas que dependen de esta secretaría, de las cuales 5 (Deportes, Microcréditos, Discapacidad, Servicio Social y Hogares), con alrededor de 100 empleados, ya funcionan en planta baja y los dos pisos en altos de ese inmueble.

--Esa casona tiene una linda historia.

--Está inventariada como bien patrimonial y es más conocida con el nombre de “Casa Molina”, porque adquirida a principios de siglo XX por el médico Aureliano Molina. Cuando fallecido, allá por 1929, fue ocupada por su colega José María Marqueta y en la década del 70 pasó a manos del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, que la ocupó con dependencias administrativas y como hotel para sus miembros.

--¿Ese fue el último propietario?

--No. En 2012 fue adquirida por un particular, quien pensó convertirla en hotel pero finalmente se la alquiló al municipio, que respetó el diseño de 1910 del arquitecto Gregorio Salamandekov.

--Siguiendo por ese rumbo, ¿la transferencia del inmueble de Brown y Misiones ya está cerrada?

--El viernes se firmó el boleto de compra y el municipio transfirió los algo más de 100 millones de pesos a La Oxigena, que era la propietaria desde hace más de 100 años del lugar. Desde mañana, se toma posesión y comienzan los trabajos de readecuación para poder mudar al Tribunal de Faltas, pero eso va a ser recién entre abril y mayo.

--¡Qué tema el de la Posta de Inflamables en Puerto Galván!

--La verdad que sí. Creo que desde el Consorcio de Gestión se tomó la decisión correcta. Los incumplimientos de la empresa Energen ya ponían en riesgo a todos, no sólo a los empleados sino a la población. Sin ir más lejos, en distintas auditorias, se le detectaron más de 20 irregularidades en el contrato, sin contar los denunciados en materia gremial.

--¿En el Puerto de Dock Sud se maneja de la misma manera?

--Ya están empezando a salir a la luz algunos “temitas”. Allí, con la firma Petrogen, desde 2010 maneja una planta de almacenaje de hidrocarburos, que hace de todo menos almacenar.

--¿Cómo es eso?

--Para quedarse con la explotación de la planta, la empresa se comprometió a ingresar mercaderías mediante buques por un volumen y cantidades que dejaron afuera de compulsa a otras firmas interesadas. Pero lo prometido nunca se hizo realidad. Al día de hoy, debería haber movilizado más de 3 millones de toneladas de mercaderías y un movimiento de ingreso de buques con un piso mínimo de 240, pero hasta la semana pasada no se registraron ingreso de buques ni de mercaderías vía fluvial.

--¿Qué hizo en ese predio?

--Según fuentes portuarias, lo utilizó para beneficios personales. Aparentemente, el predio se encuentra subalquilado a una empresa que realiza actividades exclusivamente de manera terrestre mediante una flota de camiones, sin beneficio alguno para el puerto.

--No puedo creer que nadie hizo nada en este tiempo.

--Sí se hizo. De acuerdo a lo que dicen, existe abierto un reclamo por una deuda millonaria ante la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires. Y también se presentaron expedientes ante la Secretaría de Energía y el ministerio de Ambiente provincial por la ocupación irregular del espacio.

--¿Qué me podés adelantar de las elecciones en la UNS del próximo miércoles?

--Según me cuentan, está todo dado para que Daniel Vega consiga la reelección como rector. Incluso, hasta podría lograrlo con récord y todo.

--¡Apa! Pensé que iba a estar más reñida la votación en la Asamblea Universitaria.

--No, y te digo más: si Vega y la doctora Andrea Castellano cierran un acuerdo con otro bloque más de profesores, auxiliares y alumnos en los próximos días, no sólo ganarían con una mayoría muy amplia, cercana a los 60 votos, sino que además todas las listas de alumnos los apoyarían.

--Lo que sería muy valedero, porque en los pasillos de la UNS siempre se dijo que el voto de los profesores es el que más legitima, pero en este caso que todas las listas de alumnos apoyen a una sola es algo que nunca se vio.

--Imaginate que se precisan 37 votos sobre 72 para ganar. Y desde el año 2000, la mejor elección la tenían Guillermo Crapiste y María del Carmen Vaquero, con 42 sufragios en la de 2006.

--En estos momentos que comprar un neumático parece cosa imposible, ¿qué sabés del aporte que quiere realizar el municipio para equipar los patrulleros de la policía?

--Algunos datos tengo. Se armó una licitación para la compra de 180 cubiertas de distintos modelos, con una inversión prevista de casi 17 millones de pesos.

--A razón de 93 mil pesos cada una.

--Sos rápido para los números. Puede sonar mucho, pero hay que tener en cuenta que, además de los móviles tradicionales, también hay camionetas. Y en ese costo está incluido el servicio de balanceo de la totalidad de los vehículos.

--¿Hubo ofertas?

--Dos, pero la de Alvarez Neumáticos quedó fuera de competencia por un error técnico. En tanto, Alaux Neumáticos cotizó por casi 15 millones y, como sabrás, al ser único oferente la compra deberá ser aprobada por el Concejo Deliberante, pero al ser menos de lo presupuestado, saldría sin mayores problemas.

--¿El mantenimiento de los patrulleros no le corresponde a la provincia?

--Sí. De hecho, la gobernación hizo un aporte de dinero similar en el mismo sentido.

--Hablando del CD, ¿qué te enteraste del tratamiento de la Ordenanza Fiscal?

--El Ejecutivo tiene cierto apuro para que sea tratada, con el objetivo de darle tiempo a la gente de Economía para que pueda enviar antes de enero las boletas de pago, ya que muchos contribuyentes pagan en forma anual o semestral. Según me dicen, se va a realizar una asamblea extraordinaria este miércoles y a partir del lunes 12 empiezan a ir los secretarios a exponer al recinto sobre los gastos proyectados. Te adelanto que el primero va a ser Juan Esandi.

--Otro espacio que entra en construcción es el Hospital Menor “Leonor Natali de Capelli” de Ingeniero White.

--Ya no será tan hospitalito, porque la obra proyectada por el Consorcio de Gestión del Puerto permitirá duplicar su superficie actual.

--¿Tenés algún detalle?

--Van a construir una guardia nueva, con mayores comodidades, y se edificará una sala de aislamiento, además de sumar espacios para más camas de internación.

--Me comentaron que en estos días comienzan los trabajos para instalar las nuevas cámaras de vigilancia en la ciudad.

--Te informaron bien. Tené en cuenta que en marzo de 2023 ya tienen que estar funcionando las 450 cámaras contempladas en la primera parte del acuerdo. Luego se sumarán alrededor de otras 300, pero ahí se usarán casi 200 que son propiedad del municipio y que sirven.

--Tengo una duda, ¿las cámaras las compra el municipio?

--No. En este caso, las alquila. Cuando termine el contrato, la empresa está en condiciones de llevárselas. Lo que sí le queda al municipio es el sistema operativo, el centro de monitoreo y el tendido de las redes para ponerlas en funcionamiento. De todos modos, se especula que si el contrato no se renueva o se rescinde por alguna causa, terminarán arreglando una compra.

--Y sí, porque tampoco será negocio para la empresa retirarlas, además de que con el avance de la tecnología, posiblemente no les sirvan para otro emprendimiento similar.

--Me enteré de un curioso homenaje que le realizaron a nuestro “Manu” Ginóbili.

--¿Acá en Bahía?

--Naaaa. En Tezanos Pinto, un pueblo de poco menos de 400 habitantes que está en el centro de la provincia de Entre Ríos y que para su 110 aniversario hizo una movida muy interesante.

--No sabía ni que existía. Pero si reconocen a Emanuel, ya cuentan con mi simpatía.

--Decidieron realizar algo bastante original y que les sirvió para ser un poco más conocidos: es la primera localidad del país en ponerle nombres de deportistas a sus calles.

--¿Voy por Maradona y vuelvo por Messi?

--Aunque no lo creas, se juntan en una esquina. Si bien se destacan especialmente esas dos calles, también tienen su homenaje Luciana Aymar, Gabriel Heinze (es vecino de esa localidad), Roberto Fabián Ayala, Gabriela Sabatini, Paula Pareto, Nicolino Locche, Juan Manuel Fangio, Oscar “Ringo” Bonavena y Guillermo Vilas.

--El domingo pasado me contaste algunas novedades del Tren Transandino. Del conocido como Tren Patagónico, que une Bahía Blanca y la Comarca Patagones-Viedma, ¿hubo avances?

--Ya está para firmar el acuerdo. Sólo falta coordinar las agendas de Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, y de Sergio Massa para que se cristalice y se ponga en marcha en el corto plazo.

--¿Sería para pasajeros también?

--En principio, sólo carga, que es lo lógico. Como te conté en otros encuentros, ya se constató el real estado de las vías para cubrir el trayecto. No hay que olvidar que los trenes, con sus respectivos vagones, deberán atravesar cuatro puentes.

--En otra de mis recorridas por la periferia, ví que ya están los semáforos en Alfonsín y Tres Sargentos.

--Debo decirte que no ves del todo bien. Los semáforos están colocados, pero prenden en intermitente. Recién esta semana, después de llegar a un acuerdo con la provincia, que había puesto algunos reparos, comenzarán a funcionar. Como habrás visto también se instaló la cartelería necesaria.

--Coincido en que son necesarios en esa zona.

--Sin ir más lejos, la semana pasada hubo otro accidente. Es un sector que tiene mucho tránsito en la actualidad y es muy utilizado por los camiones que van al puerto.

–-Me quedé pensando en el dato que me pasaste el otro día.

--¿Cuál de todos? Porque fueron varios.

--No te agrandes. Debo reconocer que de vez en cuando pegás alguna. En este caso, ese de que cerraba el vacunatorio de Almafuerte y que la vacunación Covid pasaba a esferas del municipio.

--Sí, me acuerdo. Te agregué también que la comuna iba a habilitar 4 centros, los cuales ya están en funcionamiento.

--Me quedé pensando: ¿qué pasa con esa gente que trabajaba en los vacunatorios provinciales durante la pandemia? ¿Se quedan sin su fuente laboral?

--Contate otro chiste. Todo se recicla. Pero se ve que no me prestás mucha atención cuando te hablo. ¿No te acordás que en julio te adelanté que habían entrado 70 jóvenes militantes al Penna?

--Sí, pero si mal no recuerdo, para hacer esas tareas, se necesitaron de alrededor de 500 personas.

--Aunque nadie te lo quiera confirmar, ya forman parte de distintos organismos provinciales. Además del Penna, también IOMA, ARBA y Región Sanitaria acogieron a estos trabajadores.

--Me imagino el clima reinante en esos lugares.

--Te imaginás bien, porque no entran con sueldos bajos precisamente. Y a los que van, los propios compañeros les tienen que enseñar las tareas.

--Pasemos a algo más grato. La que estuvo muy linda fue la fiesta del viernes por el 30 aniversario de Metrogas.

--¿No es la principal distribuidora de gas del país?

--Claro. Su actual presidente es el amigo Osvaldo Barcelona, que no dejó librado detalle al azar en la celebración.

--Me alegro entonces. ¿Te quedás en Bahía hoy o rumbeás para algún lado?

--Ni loco me pierdo la 23º edición de la Omelette Gigante de Pigüé, que es una celebración única en Sudamérica.

--Con tal de comer de arriba...

--Voy a apoyar a mis amigos Ariel y Guillermo, miembros de la Cofradía Mundial de los Caballeros de la Omelette Gigante. Van a romper más de 20 mil huevos.

--Sobre eso tenés mucha experiencia para aportarles.

--Como chiste es bastante malo y lo paso por alto. Te cuento que se van a entregar alrededor de 7.000 porciones de manera gratuita a los concurrentes. Y para que veas que están en todos los detalles, hay una preparación especial para celíacos, en otra sartén diferente.

--Andá saliendo que se te hace tarde.

--Tenés razón. Pagá la cuenta, así no me demoro.

--Siempre tenés la excusa justa...