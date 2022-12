Octavos: Francia, amplio favorito, le gana a Polonia 1 a 0

Francia, primero del Grupo D y campeón defensor, le gana a Polonia, segundo del C, por 1 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos, en un partido válido por los octavos de final de Qatar 2022.

Olivier Giroud, tras pase de Kylian Mbappé, abrió la cuenta para los galos a los 44 minutos del primer tiempo.



El encuentro se juega en el Estadio Al Thumama y cuenta con la transmisión de la señal TyC Sports.

Francia se clasificó como líder del Grupo D, con dos victorias (4-1 ante Australia y 2-1 con Dinamarca) y una sorpresiva derrota con suplentes (1-0 vs. Túnez), y Polonia pasó como escolta en el C, con cuatro puntos (0-0 vs. México, 2-0 vs. Arabia Saudita y 0-2 con Argentina).Los estilos de ambos equipos son sumamente diferentes, ya que Francia puede sentirse cómodo con el monopolio de la pelota con Adrian Rabiot y Antoine Griezmann, y también si encuentra espacios para salir rápido con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Además, Francia cuenta con el recurso del juego aéreo y la efectividad de su goleador histórico Olivier Giroud, quien marcó un doblete en el debut.



Por su parte, Polonia, como se observó en los tres primeros partidos, suele plantear un 4-4-2 cerrado -pasado a un 5-4-1-, con Robert Lewandoski como referente ofensivo y muchas veces aislado de las líneas previas. Es que que se alejan demasiado las líneas para compactar en la zona defensiva.



Por ejemplo, Polonia nunca se incomodó con su escasa posesión de la pelota, al punto que tuvo apenas un 34% de promedio en los choques de la zona C.



La otra gran figura fue Wojciech Szczęsny, ratificando su gran nivel en Juventus de Italia, con dos penales atajados contra Arabia Saudita y Argentina (a Lionel Messi).

El arquero tiene un porcentaje de paradas del 90% en la Copa del Mundo de 2022. Había detenido los primeros 16 remates a puerta recibidos en el torneo antes del gol de Alexis Mac Allister para la Argentina.Este será el segundo encuentro entre Francia y Polonia en la Copa del Mundo; el anterior fue en el partido por el tercer puesto de 1982: una victoria de Polonia por 3-2.De hecho, Francia no pierde con Polonia en un partido oficial desde esa jornada, luego solo lo hizo en un amistoso (4-0) en el mismo año, y ostenta un invicto de siete juegos (4PG y 3 PP).

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.



Polonia: Wojciech Szczęsny; Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Matty Cash; Przemysław Frankowski, Sebastian Szymanski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński; Jakub Kaminski; Robert Lewandowski. DT: Czesław Michniewicz.



--Hora: 12.



--TV: TyC Sports.



--Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

--Estadio: Al Thumama.