Colonia de vacaciones: propuestas de verano para más de 150 adultos mayores

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

Hasta el lunes 5 habrá tiempo para inscribirse en la Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores de Coronel Rosales.

Contará con la organización del Municipio y el PAMI, se desarrollará durante los meses de enero y febrero, y estará dirigida a los afiliados a dicha obra social.

La secretaria de Coordinación y Gestión, Carla Gómez, y el director de Deportes, Gustavo Gómez, se reunieron con el jefe de la Agencia local de PAMI, Juan Manuel Hernando, para cerrar un nuevo acuerdo tendiente a la realización en conjunto de estas actividades que benefician a más de 150 adultos mayores del distrito.

Habrá actividades dos días por semana, en las instalaciones del Club Náutico Punta Alta, ubicado en Villa del Mar, desde el 16 de enero al 27 de febrero.

Entre las propuestas, se destacaron caminatas, natación, gimnasia en el agua, expresión corporal, gimnasia, danza, actividades de reflexión, teatro, juegos de estimulación cognitiva y manualidades, entre otras.

Lugares y horarios

Las anotaciones se recibirán el próximo lunes, de 9 a 12, en el Centro de Jubilados Todas Las Cajas (Brown 525), el Centro de Jubilados Abuelos Rosaleños (Pueyrredón 215), el Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas (Villanueva 375), y en las oficinas de PAMI (Humberto y Rosales).

También podrán inscribirse, de 8 a 13, en los Polideportivos Municipales de Río Dulce 50 y Formosa y Tierra del Fuego, o en el Playón Deportivo de Barrio Laura, en Falucho e Hipólito Yrigoyen.

Los afiliados que asistan, serán trasladados en colectivo desde la Terminal de Ómnibus Punta Alta hacia el lugar asignado para las actividades.

"Estamos muy contentos porque es una alternativa muy amena para los adultos mayores", dijo a La Nueva. el director de Deportes, Gustavo Gómez.

"El año pasado -continuó- tuvimos una buena experiencia y en este 2022 renovamos las expectativas, tratando de ir mejorando las alternativas para el disfrute del verano y las vacaciones".

"La demanda es importante. Se cuenta con cupos para 150 personas. Estamos trabajamos para mejorar la calidad de las propuestas", agregó.

Balnearios

De cara a la temporada estival, el funcionario sostuvo que están trabajando en forma constante pensando en las playas locales (Arroyo Pareja y Villa del Mar) y Pehuen Co.

"El año anterior nos involucramos en la villa balnearia, llevando diferentes opciones desde nuestra área, y fue mucha la gente que se sumó durante los fines de semana para participar en las alternativas deportistas. Estuvieron pensadas tanto para los visitantes de otros puntos del país como para los rosaleños que viajaron hasta allí solamente para formar parte de las competencias", expresó.

Para los más chicos

Gómez sostuvo que durante el presente año se pudieron desarrollar distintos objetivos con las escuelas y el CEF dirigidas a los más chicos y para el verano la idea es brindar, desde el Municipio, una colonia con natatorio, "que es el aspecto más difícil para cubrir".

"Las piletas son todas privadas y eso nos restringe las posibilidades. Nosotros no contamos con un espejo de agua propio porque es muy costoso su mantenimiento", mencionó.

Mucha demanda y balance positivo

En cuanto al balance del presente ciclo, señaló que es positivo.

“Estoy sumamente contento, con mucho trabajo y demanda. Acompañamos a los deportistas, a los clubes y a las sociedades de fomento donde se desarrollan actividades deportivas. Trabajamos en una post pandemia que no fue fácil por las restricciones y dispusimos los cuidados necesarios para que se pudiera trabajar con libertad".

También dijo que hay muchas necesidades de los clubes y los deportivas, para contar con profesores y generar recursos.

Al mismo tiempo, destacó que crearon dos escuelas municipales de Básquet y Vóley, y se acompañó en los Torneos Bonaerenses que fue totalmente exitoso, en Mar del Plata.

"Superamos las expectativas. Veníamos muy golpeados por el tema económico porque no tuvimos apoyo de la Provincia, pero el intendente Mariano Uset decidió que los chicos iban a participar, con la colaboración de los concejales y Carla Gómez (responsable del área de Gestión). Me siento muy conforme con los resultados obtenidos en la dirección que me toca dirigir y con el equipo de trabajo de Deportes", resaltó.