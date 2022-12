Gran Hermano 2022: la pelea entre Romina y Alfa en el baño que terminó con la amistad

Una de las amistades más afianzadas en la casa de Gran Hermano fue la de Walter “Alfa” Santiago y Romina Uhrig, que tras adueñarse de la cocina y alimentar al resto de los participantes afianzaron su vínculo. Sin embargo el encierro y las malas contestaciones terminaron con la paz entre ellos.

Romina se cansó de las actitudes de Alfa y lo tildó de insoportable. Durante la mañana la diputada necesitaba usar el baño mientras el mayor de la casa se estaba bañando, golpeó repetidas veces la puerta y esto causó enojo en ambos.

Cuando Alfa por fin decide abrir la puerta expresa su mal humor y Romina no se queda callada. “Dale abuelo, dale. Dale Alfa, que malhumorado que sos. Que insoportable que sos”, expresó Romi. “Insoportable vos, nena. Dios mío, por favor, me voy porque tengo ganas no porque vos me decís”, le respondió su compañero.

Si bien la discusión no continuó, el enojo de Alfa perduró a lo largo del día y reflexionó acerca de su amistad con Romina. “Acá la gente es demasiado falsa y muy jodida. No puede ser la escena que me hace hoy esta piba. No me habla y no me saluda porque yo me estoy bañando y no le abro la puerta. Hay cosas que no admito y no puedo admitir”, le dijo a Camila, la nueva participante.

“¿Hablaste con ella?”, lo interrogó Camila. “No, cuando le fui a hablar siempre es cocorita, ‘salí de acá, cállate’. Chau, andá a cagar, no es nadie en mi vida como para que yo le tenga que bancar el griterío a la mañana”, respondió Walter y añadió: “La convivencia es de a 16, no puede basurear a la gente cuando se le canta. Ya me estoy cansando”.

El más longevo de la casa continuó con su descargo. “Es la dueña de la cocina, es la dueña del lavarropas. En la cocina les hace a todos una hamburguesa y para ella se prepara un bife de chorizo. ¿Por qué? ¿A título de qué? Yo me lo callo pero la veo”, criticó.

También le advirtió a Camila que Romina está muy pendiente al juego. “Ayer ella contaba que se veía ganadora. Que se veía cerrando la casa, apagando las luces. Yo la quiero mucho, pero en el fondo me doy cuenta de que es muy jugadora también. Son todos jugadores. Pero me basurea a mí y sé que después va al dormitorio a decir 'Alfa me tiene cansada'”, reveló.

“Es muy conventillera y a mí no me gusta el conventillo, me cansa, no estoy acostumbrado. Si yo me estoy bañando, respetá que me estoy bañando y esperá. Y si te abro la puerta, por lo menos 'gracias', no me putees”, dijo y finalizó: “Quedate vos con tu locura y prepotencia. Creyendo que sos la jefa de todos”. (NA)