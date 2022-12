Tini reveló que De Paul la "llamó llorando" en medio del Mundial

La cantante Tini Stoessel reveló una conversación que tuvo con su novio, el futbolista de la Selección argentina Rodrigo De Paul, mientras este disputaba el Mundial de Qatar 2022.

La charla se dio en un momento en que el mediocampista, quien finalmente obtuvo la tercera Copa del Mundo para el país, vivía instantes de máxima tensión en el torneo. La cantante argentina dio detalles íntimos de aquél episodio en una entrevista que brindó para Star+.

“Es lo más bueno que hay en el mundo”, comenzó diciendo Tini sobre De Paul. Ambos pasaron Navidad juntos y ahora ella lo acompañó a Madrid para reincorporarse al Atlético.

Cuando la Selección argentina estaba en la previa de los cuartos de final contra Países Bajos, Tini, quien previamente había ido a la cancha a alentar a su novio, ya no se encontraba en Qatar, sino que estaba en Barcelona por trabajo y luego viajaría a Buenos Aires para realizar dos shows.

Antes de ese partido decisivo, se rumoreaba que De Paul estaba lesionado y que hasta se perdería lo que restaba del Mundial. Fue entonces cuando acudió a su novia para recibir su consuelo. “Que él me diga ‘estoy nervioso’ o que me llame llorando, no lo podés creer, porque siempre es un tipo positivo, que tira para adelante”, afirmó Tini.

Y siguió: “Cuando me manda el mensaje de ‘creo que me lesioné' y me llama, no podía hablar. Aparte con la presión que tienen los chicos, no me quiero imaginar lo que se siente ser un jugador de la Selección”.

También reveló que el mediocampista le llegó a preguntar si jugaba o no jugaba, de modo que demostró que confía mucho en la opinión de su pareja.

“Yo estoy ahí, en cualquiera de las decisiones que tome, voy a estar. Y él decidió lo que todos sabemos. Es un amor incondicional, un orgullo y no podía parar de llorar”, expresó.

El futbolista argentino finalmente jugó el cruce con Países Bajos durante 66 minutos. Luego, fue una pieza clave ante Croacia, en semifinales, y en la final, contra Francia. (NA)