Kim Kardashian lloró al hablar de la paternidad compartida con Kanye West: “Es muy difícil”

Kim Kardashian quebró en llanto al hablar de la paternidad compartida con Kanye West, de quien se separó en febrero de 2021 tras 7 años de matrimonio. Las celebridades estadounidenses son padres de North, Saint, Chicago y Psalm.

La empresaria participó del podcast Angie Martinez IRL para CNN en donde lloró por la difícil situación que atraviesa con su ex pareja. Kim reveló que la copaternidad “es complicada” y trata de ocultar los escándalos mediáticos de Kanye a sus hijos para que tengan una infancia feliz.

“La copaternidad es jodidamente difícil”, aseguró la influencer. Luego del divorcio la relación entre ambos fue tensa ya que Kanye, quien fue diagnosticado con bipolaridad, se negaba a firmar acuerdos de convivencia y denunciaba que Kim no le dejaba ver a sus hijos.

Kim comentó que le limita el uso de internet a sus hijos para que no se enteren de los rumores o escándalos en los que su padre es partícipe. “Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les traería esa energía? Esa es una mierda real, pesada y de adultos con la que no están preparados para lidiar. Cuando lo estén, tendremos esas conversaciones”, declaró.

La más famosa del clan Kardashian aseguró que: “Un día, mis hijos me agradecerán por no sentarme aquí y criticar a su padre”. Además, señaló que a pesar de que ya no sea su pareja seguirá protegiendo a Kanye. “Lo haré a los ojos de mis hijos. Para mis hijos”, sostuvo.

Sin embargo, la empresaria reconoce que sus hijos pueden enterarse de las polémicas en cualquier momento. “Me aferro a un hilo. Sé que estoy muy cerca de que eso no suceda, pero mientras siga siendo así, seguiré protegiendo eso hasta el fin de la Tierra tanto tiempo como pueda”, explicó.

Además, reflexionó sobre su relación con su padre, Robert Kardashian, y señaló que quiere que sus hijos crezcan con una relación similar con su papá. “Tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y esos es todo lo que quiero para mis hijos”, sostuvo.

Por otra parte, Kim se refirió a su vida amorosa al tener un ex problemático y aseguró que le cuesta conseguir pareja. “Hay una parte de mí que dice: ‘Oh, Dios mío, ¿todos se van a asustar porque no tengo el ex más fácil?”, confesó.

Sin embargo, reconoció que no sería justo para una nueva pareja atravesar algunas situaciones. “No creo que sea justo para mí poner a alguien en una situación o traer a una nueva persona que podría ser súper inocente. Entonces hay un lado de mí que dice: ‘¿Por qué tendría que vivir de esa manera?’”, reflexionó. (NA)