Palumbo, el DT elegido por El Nacional: "Es un desafío muy lindo"

El entrenador Juan Sergio Palumbo será el reemplazante de Juan Andrés García, quien estuvo durante 27 años en El Nacional.

Palumbo se desempeñará como coordinador general y entrenador del equipo que participa en el torneo de Segunda del básquetbol local.

"Estoy muy contento. Después de casi tres décadas en el club de un entrenador como fue Juan, que me toque ser quien lo reemplaza es un desafío muy lindo", le dijo a "La Nueva".

El proyecto abarca a todas las divisiones menores y Segunda.

"Me interesó desde el momento que me lo propusieron. A mitad de año había tenido algunos ofrecimientos, pero por diferentes motivos no se dieron. Y que me llame un club como El Nacional, para mí uno de los más grandes que hay en la ciudad, con una tremenda historia, además de ser el club que elegí para la educación deportiva de mi nena, es un verdadero desafío", agregó.

"Ojalá que se pueda concretar todo lo que hablamos con los dirigentes", se ilusionó.

La última actividad de Palumbo con el básquetbol fue en 2018 dirigiendo a Los Andes, jugando los torneos de Punta Alta (ganaron los dos) y siendo finalistas en el certamen bahiense de Segunda, cediendo en la definición contra Sportivo y Pacífico.

Previamente estuvo en Independiente desde 2010 hasta 2013 (que ascendieron), Barracas (ascendieron en 2014, descendieron en 2015 y ascendieron 2016) y Velocidad (2017).

En sus inicios fue asistente de Liniers y dirigió menores en el Chivo.