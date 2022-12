Gran Hermano: la reacción de Coti ante el regreso de Daniela, Agustín y La Tora

En pocas semanas, Coti Romero se posicionó como una de las grandes estrategas de Gran Hermano. Y a fuerza de llantos y berrinches, logró manejar a los jugadores a su antojo para que quedaran eliminados. Pero la joven correntina mostró sus cartas demasiado rápido y no contaba con la posibilidad de que sus excompañeros volvieran al reality, algo que se concretó en el repechaje.

Tras la expulsión de Juliana Díaz -quien había regresado por el voto de sus compañeros, pero infringió las reglas-, el público apostó a Daniela Celis, Agustín Guardis y Lucila "La Tora" Villar con una segunda oportunidad. Y Coti no solo no disimuló su malestar, sino que su reacción generó tantas expectativas que se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Minutos antes de conocer quiénes reingresarían a la casa más famosa del país, la correntina y Alexis "Conejo" Quiroga, su novio, se habían encerrado en una de las habitaciones para consolar a Maxi, quien se mostró muy angustiado por la sorpresiva salida de Juliana. Y a pesar del revuelo que generó la entrada de Daniela, Coti decidió permanecer en la habitación, con una manta que le cubría el cuerpo entero desde la cabeza.

Recién cuando escuchó que Agustín fue el segundo elegido por el público, se acercó a abrazarlo, ya que siempre lo vio como un aliado en su juego. Pero con La Tora, tomó la misma actitud que con "Pestañela" -como bautizaron los fanáticos a la joven de Moreno-. Sin embargo, la rubia no solo la fue a buscar para saludarla, sino que lució un rosario en su cuello un rosario, como un guiño a los rezos de Coti para contar con el apoyo del público y también con una "ayuda divina".

Por último, se quebró al hablar con Conejo: "No quiero seguir en esa pieza. No quiero ni ir a comer. Mañana veré de dónde saco fuerzas para aguantar lo que se viene ahora. Si Maxi se va a la pieza esa, queda con gente que me odia completamente".

Lo cierto es que Coti se ganó contrincantes que, por haber estado afuera de la casa, conocen cada uno de los movimientos y usarán esta información en su contra.