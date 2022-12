Aníbal Fernández cruzó al Chiqui Tapia: "Cachivache de pacotilla"

Uno de los voceros más filosos del gobierno nacional, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, cruzó esta mañana con mucha dureza al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, tras la caravana de ayer con los jugadores de la selección.

El ministro aseguró que fue personalmente a las 7.30 de la mañana de ayer a encontrarse con Tapia en el predio de la AFA en Ezeiza para brindar detalles del operativo y que el dirigente deportivo lo recibió recién a las 9, a la vez que señaló que en ningún momento habían habilitado una recorrida hasta el Obelisco.

"¿Vieron las imágenes, ustedes?", les preguntó a los periodistas reunidos en conferencia de prensa. "Si se metían ahí iban a estar 6 días, hubieran quedado como una isla, no hubiera habido manera de sacarlos", sostuvo.

Tapia en sus redes había dicho: "No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena".

Consultado por esos posteos, Fernández arremetió: "Me importan un comino los tuits de Tapia".

El ministro negó que el operativo de seguridad haya sido un fracaso y quitó toda cuota de mérito a su par bonaerense, Sergio Berni, único funcionario al cual le había agradecido Tapia en sus redes sociales. "Berni no organizó nada", sentenció Aníbal acerca de un dirigente con el cual también tuvo varios cruces en el pasado.

Fernández dijo que el operativo disponía una cápsula de seguridad en torno al micro que estaba bajo responsabilidad de las fuerzas federales, mientras que todo el contexto era responsabilidad de Provincia o CABA, según el tramo del recorrido.

Ante la imposibilidad de avanzar a paso firme, el funcionario dijo que él mismo dispuso la interrupción del viaje y el traslado en helicópteros del plantel para el regreso hasta el predio de Ezeiza, no porque la gente les quisiera hacer daño sino que ante tanta euforia por "verlos o tocarlos, podía terminar en cualquier cosa".

En ese momento, en lo que pareció una alusión a los dichos de Tapia en Twitter, disparó: “Después aparecen todos estos cachivaches de pacotilla que tratan de inventar la cuadratura del círculo, pero la realidad es que nosotros fuimos los que tomamos las decisiones”.

El ministro también aseguró que algunos jugadores estaban dispuestos a ir en esos helicópteros a la Casa Rosada, ya que el presidente les había ofrecido el balcón. No obstante, no especificó quiénes ni por qué finalmente no fueron.