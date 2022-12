Con polémica, la FIFA eligió a los 10 mejores goles del Mundial

La FIFA dio a conocer los 10 mejores goles del Mundial de Qatar 2022, luego de la consagración de la Selección argentina tras una de las mejores finales de la historia que protagonizó contra Francia.

Con varias ausencias polémicas se abrió la votación al público para que dentro de unos días se anuncie cuál fue el mejor gol del Mundial Qatar 2022.

Este año el certamen rompió el récord, al haberse convertido 172 goles, cifra que superó los 171 que se hicieron en las ediciones de Francia 1998 y Brasil 2014.

Los 10 elegidos por FIFA son: Salem Al Dawsari vs. Argentina, Richarlison vs. Serbia y vs. Corea del Sur, Cody Gakpo vs. Ecuador, Enzo Fernández vs. México, Vincent Aboubakar vs. Serbia, Luis Chávez vs. Arabia Saudita, Kylian Mbappé vs. Polonia, Paik Seung-Ho vs. Brasil y Neymar vs. Croacia.

Lo curioso de la lista y que generó polémica, es que en la misma no aparece el gol que convirtió Ángel Di María en la final contra Francia, que resultó ser uno de los mejores por la jugada colectiva realizada y la definición.

Además, tampoco aparece el que convirtió Mbappé también en la final, a los 80 minutos, que fue imposible de atajar para el Dibu Martínez.

Tampoco aparece el de Julián Álvarez contra Polonia, que se resolvió en 27 toques continuos y sin interrupciones.

Hay tiempo hasta el 22 de diciembre para votar al mejor gol de la Copa del Mundo y para hacerlo hay que loguarse en FIFA+.

Según se dio a conocer el de Richarlison a Serbia sería el ganador al tratarse de una jugada "maestra": recibió un pase incómodo de Vinicius, pero lo controló y, mientras la pelota estaba en el aire, giró y la acomodó con una potente media chilena.

A lo largo de la historia, hubo varias premiaciones polémicas. Una de ellas fue en México 1986, cuando se eligió como mejor gol de aquella edición al del mexicano Manuel Negrete en lugar del de Diego Armando Maradona a los ingleses. (NA)