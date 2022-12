Miguel Aolita: "Fue un piletazo distinto, rodeado de mis afectos"

"Fue un piletazo distinto, rodeado de mis afectos. Junto a Franco y Camila tomamos esta decisión para dejar atrás un año que resultó muy difícil para toda mi familia. Y quiero mencionar de manera especial a mi mujer Andrea. El año pasado estábamos todos internados al lado de Franco, que peleaba por su vida con una enfermedad muy grave. Decidimos hacer esto para iniciar una nueva etapa, con salud y prosperidad".

La emoción de Miguel Aolita se manifestó en el enorme abrazo que mantuvo con sus hijos antes y después del chapuzón de rigor, cuando los tres se arrojaron por uno de los toboganes que adornan la principal pileta del predio de la Asociación Empleados de Comercio.

Un acto simbólico que sirvió para dejar inaugurada la temporada veraniega 2022/23, y un contenido emotivo que despertó el aplauso de todos los presentes.

"Camilia fue la más valiente de la familia, porque donó su médula y estuvo a su lado de su hermano brindándole todo el amor del mundo", señaló Aolita, sensiblemente emocionado.

"Agradecimiento eterno para quienes me acompañaron en cada momento con palabras de aliento, con cariño y frases de apoyo, con cadenas de oración. Dios nos puso a prueba y nos ayudó a salir; mis padres, los dos angelitos que desde el cielo me acompañaron en todo momento", remarcó.

"El 30 de diciembre pasado el médico a cargo me dijo vamos a probar con una quimio más y si no reacciona no hay más nada que hacer. Sinceramente cuando el mundo se nos venía abajo apareció el milagro y Franco empezó a mejorar. Camila fue compatible, cuando tres de cada cuatro hermanos no lo son, y donó su médula el 7 de abril. Desde entonces pasaron los 180 días de riesgo contemplados por si se produce algún rechazo. Franco la peleó como un león, con unos h... terribles; ya estamos afrontando la etapa final, ansiosos de poder terminar con la medicación", apuntó Miguel.

-¿Quién sugirió este momento tan particular?

-Nos miramos ante el comentario que hice respecto de la inauguración de la nueva temporada. Fue un sí "lo podemos hacer juntos". Y lo hicimos, nos liberamos de un peso tremendo.

Aolita felicitó a los empleados del predio, a Gonzalo Prestipino -el encargado-, a la comisión directiva, el cuerpo de delgados y los colaboradores que, según dijo, pusieron todo su esfuerzo para superarse y estar a la altura.

"Le agradezco a los ciudadanos de Punta Alta, Bahía Blanca y la región, quienes me brindaron un apoyo increíble. Gente que no me conocía y se acercó a saludarme. A los médicos que nos atendieron allá y a quienes me brindaron su primera atención acá, en el Hospital Raúl Matera; y a todo el periodismo local que entendió la situación y se solidarizó conmigo y mi familia", remarcó.

La actividad en el predio proseguirá hasta fines de febrero.

“Además del acceso a la pileta, que es gratuita para el afiliado y su grupo familiar, disponemos de un predio con 60 fogones y lugares de esparcimiento. Se puede venir a comer un asado o pasar el día porque el complejo es muy amplio; la gente mayor suele utilizar el parque para pasar un día agradable”, remarcó Aolita.

Las puertas de predio se abren diariamente desde las 11, y los sábados y domingo a partir de las 10.

“Para el no afiliado habrá un costo que iremos publicando en nuestra página de Facebook”, apuntó.

La pileta principal, que sin dudas es el mayor atractivo en el sector más concurrido, está provista por siete toboganes, de los cuales uno mide ocho metros de altura, destinados a adultos y adolescentes.

Además, en la menor de las piscinas funciona un parque temático destinado a los más pequeños que consta de un conjunto de juegos.