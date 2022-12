El conmovedor mensaje de Rodrigo De Paul a Tini

La tensión y emoción que se vivió el viernes pasado en el duelo entre Argentina y Países Bajos hizo aflorar los sentimientos más profundos de los futbolistas de la Scaloneta. Llantos, abrazos y peleas con rivales fueron las consecuencias de la batalla por las semifinales. Uno de los más conmovidos fue Rodrigo De Paul, quien le dedicó unas palabras a su pareja, Tini Stoessel.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el mediocampista de la Selección publicó una foto abrazado a la cantante durante una de sus visitas, el día posterior a la caída en el debut en el Grupo C ante Arabia Saudita.

“Esta foto es después de Arabia... Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, ¡sin que te importe nada! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, comenzó a describir De Paul.

La tierna foto de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en Qatar.

Luego, el jugador le agradeció a su novia por ese empuje en los momentos más duros, sobretodo cuando se dudó de su presencia en el cruce ante Países Bajos por una lesión muscular. “Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra... En poco te abrazo, esperame un poquito más… Gracias. Te amoooo”, cerró el futbolista.

La pareja crece día a día y hubo intercambios de mensajes de ambos lados. Durante el encuentro ante los neerlandeses, Tini estuvo pendiente y además de felicitar al seleccionado argentino por la victoria, le dedicó un posteo a su novio: “Te amo Argentina, te amo Rodri De Paul”.

El mensaje de Tini a De Paul.

Luego del partido ante Países Bajos y el desahogo en los penales, De Paul contó cómo logró recuperarse a tiempo para estar presente en el trascendental encuentro. “La emoción es por lo que logramos, la emoción por los compañeros. Pocos saben el esfuerzo que he hecho estos estos tres días. No molestó mucho que esa información se filtrara porque se manejó muy cauta. Algunos me daban afuera del Mundial y que estaba desgarrado”, dijo en diálogo con TyC Sports.

“No solo tengo que estar con la bronca de que uno por ahí tiene algo ahí. También tranquilizar a la familia. Hice un trabajo muy grande con los fisioterapeutas, profesores. Le agradezco al técnico que me dejó decidir. Fue una presión muy grande”, agregó.

Rodrigo De Paul controla el balón en el juego ante Países Bajos.

“Logramos meternos entre los cuatro primeros. Nos metemos en una semifinal”, dijo antes de despedirse para seguir celebrando con el resto de sus compañeros. (Infobae)