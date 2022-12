Se conoció el tráiler de Oso intoxicado, la última película de Ray Liotta

A seis meses del fallecimiento de Ray Liotta, se dio a conocer el tráiler de Oso intoxicado, una de las últimas películas que rodó en su exitosa carrera. Se trata de una comedia de terror dirigida por Elizabeth Banks que está basada en hechos reales y el primer avance generó todo tipo de reacciones en las redes sociales ya que el personaje principal es un oso que sufre una sobredosis de cocaína.

"Inspirada en la historia real de 1985 sobre el accidente aéreo de un traficante de drogas, cocaína perdida, y el oso negro que la comió, esta comedia oscura y salvaje sigue a un excéntrico grupo de policías, criminales, turistas y adolescentes en un bosque de Georgia donde un depredador de 500 kilos ha ingerido una cantidad exorbitante de cocaína. Ahora el oso está sediento de sangre, y más cocaína…", adelanta la sinopsis oficial.

Con guion de Jimmy Warden, el elenco se completa con Keri Russell (The Americans), Margo Martindale (The Americans), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Kahyun Kim (American Gods), Christian Convery (Sweet Tooth), Brooklynn Prince (The Florida Project) y Scott Seiss.

Cabe recordar que Liotta murió el pasado 26 de mayo en República Dominicana -donde estaba rodando la película Aguas Peligrosas. El actor comenzó su carrera en 1978 con la serie Another World, en la que participó hasta 1981, y papeles secundarios en la pantalla grande. Pero a fines de la década del 80 tomó un lugar central en la escena estadounidense con personajes oscuros, fuertes y fríos. El primero fue Ray Sinclair en Something Wild (1986), de Jonathan Demme, que le valió la candidatura al Globo de Oro al Mejor actor de reparto; luego se puso en la piel del gángster Henry Hill en Buenos muchachos (1990), una cinta que obtuvo nueve nominaciones al Oscar; y en 1992 le dio vida a un policía psicópata en Obsesión fatal, de Jonatha Kaplan.

"No es que prefiera los tipos oscuros, solo me los ofrecen. He hecho unas 80 películas y en la mayoría hacía de tipos buenos, pero la gente parece que solo recuerda a los malos. Les pasa a la mayoría de actores, los villanos parece que sobresalen aunque el actor haya hecho los dos. De Al Pacino lo que más se recuerda es Tarde de perros o El padrino, más que los tipos buenos que ha interpretado", reveló en una entrevista con El País. (NA)