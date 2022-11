"Rosales podría funcionar tranquilamente con menos concejales", dijo el presidente del bloque Juntos

El presidente del bloque de Juntos, Santiago Maidana, dijo que Coronel Rosales podría funcionar con menos cantidad de concejales, a raíz del proyecto de ley de la senadora Nidia Moirano para reducir la cantidad de ediles en toda la provincia.

"La política debe dar el ejemplo en todos los estamentos, y más cuando la situación macroeconómica y microeconómica es apremiante. Tranquilamente, Coronel Rosales, con menos cantidad de concejales, legislativamente podría funcionar sin inconvenientes."

Actualmente, el Concejo Deliberante rosaleño tiene 18 bancas; según la iniciativa de Moirano deberían achicarse 8 bancas.

"A mi entender, 18 concejales para Coronel Rosales es elevado y esto debe revisarse. No sé si se corresponde con la cantidad de habitantes y la problemática legislativa de nuestro distrito —dijo Maidana por Punta Noticias Radio—. Que no se tome mal ni se malinterprete, pero ese dinero destinado al Poder Legislativo tendría mejor fin si fuera destinado a la ejecución directa y no a lo legislativo."

Agregó que "el dinero que se necesita para sostener una cantidad de legisladores en el estamento que sea es lo que debe revisarse. Es algo que internamente hemos planteado incluso en desmedro de nuestra función, porque el achique significa que alguno de nosotros se deba ir a la casa".