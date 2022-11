Tres datos sobre la actualidad de Racing de Córdoba, el rival de Villa Mitre por el ascenso

Racing de Córdoba será el rival de Villa Mitre en la final del Torneo Federal, que pondrá en juego el único ascenso que otorga el certamen a la Primera Nacional.

El partido decisivo por un lugar en el segundo escalón del fútbol argentino, se jugará el próximo domingo en el estadio La Pedrera de San Luis, desde las 16:45.

A continuación, tres datos sobre la actualidad del equipo de Nueva Italia:

1) La gran campaña

* Fase regular

Racing fue el mejor equipo de la Zona Norte y segundo en la tabla general, sumando 68 puntos (5 menos que Olimpo, ganador de la Sur), luego de ganar 19 partidos, empatar 11 y perder solamente 2.

Las dos caídas del equipo cordobés fueron como visitante y ambas por 1 a 0: frente a Crucero del Norte (fecha 20) y ante Sarmiento de Resistencia (fecha 27).

Durante la fase regular fue el segundo equipo en goles a favor con 52 (Olimpo hizo 53) y el que menos recibió 16, siendo el de mayor diferencia: +36.

* Playoffs

Desde que comenzaron los cruces, Racing, al igual que Villa Mitre, no recibió goles en los partidos eliminatorios.

En octavos de final eliminó a Sportivo Las Parejas por 2 a 0 y luego superó a Central Norte de Salta en cuartos, por 1 a 0.

Ya en semifinales, el pasado domingo, derrotó a Sarmiento de Resistencia por 2 a 0.

De esta manera, la Academia terminó el torneo invicto como local, estirando a 41 partidos la racha sin caer en Nueva Italia, que se extiende hace casi 4 años.

Rodrigo Acosa marcó por duplicado en semis. Foto: La Voz

2) Un DT debutante y con futuro incierto

Carlos "Chiquito" Bossio

Carlos "Chiquito" Bossio es el entrenador del equipo finalista, cargo al que llegó de manera repentina y sorprendente.

Y que, pese al gran momento, días atrás puso en duda si continuará ejerciendo la profesión el próximo año.

El exjugador de Lanús, Estudiantes, Belgrano y la Selección (entre otros), se desempeñaba como el entrenador de arqueros de Racing, en el cuerpo técnico liderado por Hernán Medina, quien renunció a su cargo para sumarse al Motagua de Honduras.

En marzo de este año "Pichón" cambió de puesto y asumió como entrenador principal, y en su primera experiencia como DT realizó una campaña de lujo.

“Tras la salida de Medina, les dije a los dirigentes que era una locura asumir como técnico y que no estaba preparado. Me ofrecí a dar una mano y me gustan los desafíos, viendo los resultado parece haber sido una buena elección”, señaló en director técnico en charla con el programa "Futbolémico".

“Cuando termine el campeonato tendré una semanita, 10 días de relax...y evaluaré un montón de cosas. Hoy estoy al 100 y desde el momento que acepté esto era para ponerme al 100", agregó Chiquito a principios de octubre.

Y, además, dejó un interrogante: “No sé si continuaré siendo director técnico cuando esto termine”.

3) Por la revancha

Racing llegó a la final por el ascenso por segundo año consecutivo, luego de perder la chance el último torneo.

La Academia cayó en el partido decisivo ante Deportivo Madryn, por 1 a 0, en cancha de Arsenal.

Luego, se sumó a los playoffs y tampoco pudo luchar por el segundo ascenso, al perder en semifinales ante Chaco For Ever, por penales (4 a 3) luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

La del domingo, además, será la quinta final para el club, teniendo en cuenta los últimos siete años.

-2015: perdió con 9 de Julio de Morteros la final del Federal B.

-2017: ganó por penales la final con Central Norte en Salta, del Federal B.

-2021: ganó ante Ben Hur la final del Regional Amateur, con ascenso al Federal A.

-2021: cayó con Deportivo Madryn en la final del Federal A.

-2022: fue finalista del Federal A con Villa Mitre por un lugar en la Primera Nacional.

-Fuentes: Diario La Voz, Futbolémico y Vía País