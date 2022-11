"Esta categoría es un infierno y el formato del torneo es nefasto", dijo Alfredo Dagna

La eliminación de Olimpo del torneo Federal A de fútbol, a manos de Villa Mitre, sigue dando que hablar en el ambiente deportivo por cómo llegó el aurinegro a la semifinal y porque, como consecuencia, el entrenador Carlos Mayor decidió ponerle fin a su vínculo con el club.

"Es un momento de mucha bronca, tristeza y dolor. No queda otra que lamerse las heridas y empezar de nuevo; esto es así. Es genuino que Villa Mitre haya llegado a la final. Pero fuimos lejos el mejor equipo del torneo, no es atribuible a una falla nuestra (lo que pasó). Es un torneo absolutamente angustiante, lo sabíamos, pero si no lo pudimos arreglar de movida ahora no podemos llorar sobre la leche derramada", señaló Alfredo Dagna, presidente de Olimpo.

"Esperemos que el año que viene, cuando replanteemos esto en el Consejo Federal, se levanten las manos para decir que este torneo no se puede jugar. Cada club hizo 28.000 kilómetros; es mucha la plata, el esfuerzo y el tiempo para tener un premio tan magro como es un solo ascenso", amplió.

"Vamos a pedir dos ascensos y una ventaja para los que terminan arriba en la tabla, si no arrancás todo de nuevo. Te jugás un año en un partido contra un equipo que no tiene nada para perder. Este formato es nefasto. Olimpo necesariamente tiene que salir de esta categoría porque es inviable para nuestro club", enfatizó.

Invitado al programa Allica y Prieta a las 12, por La Nueva Play, el dirigente contó que "estas reglas se aceptan porque cuando se organiza el torneo, todos los demás votaron jugar así".

"Olimpo estuvo solo contra todos los demás, fuimos los únicos que presentamos un proyecto de torneo. La realidad es que Olimpo excede la categoría, nos queda incómoda. Pero el fútbol se iguala hacia abajo y la calentura que uno tiene lo lleva a dar vuelta la página", agregó.

El aurinegro sumó 73 puntos durante la primera fase, producto de 22 victorias, 7 empates y apenas 3 derrotas. Luego eliminó a Sansinena (1-0) e Independiente de Chivilcoy (2-1) antes de medirse con Villa Mitre, por la semifinal.

"Ayer se nos fue el técnico, fue una salida consensuada. Si el técnico te dice que es un ciclo cumplido, es un ciclo cumplido. ¿Qué le puedo decir a un técnico que sacó casi el 80 % de los puntos en juego? Me hubiese gustado que siga y si me pedía continuar lo hubiese respaldado sin lugar a dudas. Es un tipo serio, trabajador, que nunca puso excusas; muy profesional", respondió Dagna. Y volvió a cargar las tintas contra el arbiraje y el torneo.

"El partido contra (Independiente) Chivilcoy fue un golpe de nocaut, perdimos lejos al mejor jugador del torneo. La gente estaba caliente (sic) con Guille, pero si llegamos a donde llegamos mucho tuvo que ver Guille también. ¿Qué le pasaría a Argentina si no juega Messi? Es un minuto... tuvo una reacción. En el descargo pusimos que él recibió casi 14 faltas de promedio por partido, lo vivieron matando a patadas. La reacción es inaceptable, se equivocó, pero el primero que lo lamente es él. En esta categoría se arreglaba con una amarilla", relató.

"El caso de Guille cuanto mucho es discutible, pero se vio todo —continuó—. Ahora, lo que sí es discutible es el arbitraje polémico, sin sentido. A los cinco minutos nos cobran un gol en offside de un metro y medio bochornoso y después nos anulan un gol absolutamente legítimo. Entonces vas juntando bronca y pensás que este flaco vino directamente a liquidarnos", sostuvo en relación al juez José Díaz.

"Con otro árbitro no hubiéramos perdido a Guille y el resultado hubiera sido más tranquilo. Guille es uno de los tres jugadores que mejor le pegan a la pelota en la Argentina, dicho por gente que sabe. Perdimos esa ventaja. Uno no puede hablar cuando no tiene pruebas, pero hay arbitrajes que te llevan a sospechar de que indudablemente este tipo nos venía a ejecutar. En esta categoría tenés de todo, por eso sobrevivir es dificilísimo. Y no es lógico jugar así, bastante con armar un equipo como para, encima, estar pensando en quién dirige", subrayó.

En otro tramo de la entrevista, Dagna hizo mención al futuro aurinegro y a la difícil tarea de mantener la base de jugadores de la campaña reciente.

"Mantener a Guille es una utopía. Él está más que bien, pero la decisión es del jugador. Estoy mal porque esto nos trunca un proyecto que estaba hablado. Seguían todos los jugadores, sumábamos cuatro refuerzos y nos tirábamos a ascender en el Nacional. Esta categoría es el infierno mismo, te iguala hacia abajo, no hay recursos, competís contra equipos que tienen apoyo municipal o provincial y acá en Bahía es todo muy complejo. El presupuesto de Argentino de Monte Maíz es el doble del nuestro", sintetizó.

"Ya les digo a los hinchas y a los socios que encontrar un grupo y un equipo como este va a ser cuasi imposible. Este equipo jugaba bien, llevaba gente a la cancha, estaba para subir y con dos o tres jugadores más estábamos de mitad de tabla para arriba en el Nacional B", señaló.

"Vamos a tratar de traer un técnico que conozca la categoría, que sepa que en algunos clubes no hay vestuarios, que hay que viajar... Esa realidad hay que entenderla", completó.