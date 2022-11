Vecinos de Altos de Sánchez Elía y 9 de Noviembre denuncian "abandono municipal y falta de agua"

Vecinos de los barrios Altos de Sánchez Elía y 9 de Noviembre se reunirán esta tarde en Matheu y El Caldén con el objetivo de luchar "contra el abandono municipal y la falta de agua".

Así lo contó Ángel Cassataro, uno de los vecinos perjudicados, quien aseguró que llevan 15 días sin poder higienizarse ni realizar otras necesidades básicas.

"No tenemos agua, las calles están detonadas y si mirás las plantas de las plazas te das cuenta cómo está todo. Hace cuatro meses que estamos abandonados. Hace un rato una vecina puso en el grupo de WhatsApp que después de 15 días pudo darse una ducha. Estamos en una situación de extrema urgencia y todavía no llegaron los calores más fuertes", aseguró.

Cassataro dijo que "desde hace varios días el agua se corta a las 6 de la mañana y vuelve después de la medianoche. En este barrio hay muchas personas que no tienen tanques, por lo cual no pueden juntar agua para las necesidades básicas. Hoy no podés ni higienizarte cuando los chicos vuelvan de la escuela o nosotros del trabajo".

"Cuando vas a ABSA, por ahí no te la cortan dos días, pero después vuelve todo a esta terrible normalidad. Por lo general, esto lo sufríamos solamente en enero y febrero, pero ahora ya empezó en octubre. En el verano crudo nos ponen tachos de 5 mil litros y nos tenemos que manejar con eso. No podemos vivir con un hilo de agua. La gente se las ingenia de alguna manera, poniendo tachos en los techos, pero no es justo que nos suceda esto", agregó.

El vecino expresó que "lo que hablamos con los vecinos es que es evidente que ABSA no quiere hacer una obra de esta magnitud, porque hay que cambiar todos los caños, ya que la manguerita que ves en la calle (foto principal) es la que abastece a todo el barrio. No tenemos drama en hacer un plan de pago, pero necesitamos tener lo básico que es el agua".

"En este barrio vivimos gente laburante que ni siquiera se puede pegar una ducha o prepararle el desayuno a tus hijos. El delegado (Marcos Andrés Serafin, delegado de Las Villas) nos dijo que no quería pedir ayuda para que no se arme algo político. Acá no pasan ni la máquina para arreglar las calles. Caen cuatro gotas y dejas el tren delantero", comentó.

Por último, contó que "esta tarde nos juntamos los vecinos para empezar a idear acciones a seguir. Queremos que el delegado le exija al municipio que nos arregle las calles y también que el intendente Héctor Gay pueda acordar con ABSA una solución. Es un reclamo justo para las casi 32 manzanas de esta zona. Sentimos un abandono de la Municipalidad y solamente pedimos lo fundamental para poder vivir".