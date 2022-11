Derecho, la carrera más buscada

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com / Twitter: @mrminervino1

Hace 71 años, en noviembre de 1951, un grupo de estudiantes locales que gestionaba la creación de la Facultad de Derecho en el Instituto Tecnológico del Sur (ITS) entregó un petitorio sobre el tema al rector de esa casa, el abogado Miguel López Francés.

Creado en 1948 y con sede en Rondeau 29, el ITS abrió su historia con la inscripción en la Escuela de ciencias comerciales, ingeniería industrial y química industrial. Pero poco a poco fue sumando nuevas carreras y recibiendo pedidos por otras. Entre ellas, la carrera de abogacía, mediante un escrito con 250 firmas de personas que se manifestaban en condiciones para el ingreso inmediato.

Instalaciones de Rondeau 29

“La gestión encarada por personas movidas por evidente fuerza vocativa se basa en lo que referente a la educación y la cultura establece la Constitución Nacional”, publicó entonces este diario. López Francés, que era a su vez Ministro de Hacienda bonaerense, gobierno del coronel Domingo Mercante, se comprometió a elevar la inquietud al ministro de Educación de la Nación, el médico Armando Méndez San Martín.

Lo cierto es que aquel pedido no prosperó, pero el interés de los jóvenes no decayó. En 1958, con la Universidad Nacional del Sur en su segundo año de existencia, hubo una nueva presentación del Centro de Estudiantes de Derecho del Sur, que incluso ofrecieron conseguir docentes ad honorem para el dictado de las materias del primer año. El pedido se repitió en 1965 pero la UNS lo volvió a rechazar, argumentando que no estaba en condiciones de generar la infraestructura necesaria que exigía un nuevo Departamento.

Hubo que esperar 30 años más para que, en diciembre de 1995, finalmente la Asamblea Universitaria diera el visto bueno para la creación de la carrera. Desde entonces, y hasta el presente, se ubica, por lejos, entre las más elegidas de la Casa de Altos Estudios.