Lali Espósito parodió el baile de una manifestante cordobesa para alentar a la Selección

Luego del debut fallido de la Selección argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar, miles de hinchas pusieron en práctica cábalas, rituales e hicieron promesas con la esperanza de un triunfo frente a México. Y Lali Espósito no fue la excepción. Fiel a su estilo, la actriz y cantante recurrió a un video viral para alentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Vestida con una camiseta de Argentina, descalza y con un palo santo en la mano, para limpiar las "malas energías", la artista parodió a una manifestante cordobesa que se volvió viral por la forma en la que bailó en la última marcha por el Día de la Lealtad Peronista. Y su actitud festiva fue celebrada en las redes sociales, al igual que pasó con la docente Amalia Freytes en octubre pasado.

Cabe recordar que la protagonista de Sky Rojo vio los primeros encuentros en Buenos Aires, rodeada de familiares y amigos. Pero tras cumplir con los shows que tiene pautados en la Argentina, viajará al país árabe para cubrir la Copa del Mundo a partir de los octavos de final junto a Marley y Mirko en Por el mundo Mundial.

"Me invita Marley con Telefe, y cuando me llaman yo digo: '¿se puede rechazar esto'. No. Lo único que pedí fue un acompañante...", contó en una entrevista. Y tras un breve momento de reflexión, decidió llamar a su hermano Patricio para invitarlo a esta aventura futbolera. "Me lo llevo al gordo, gordo te amo. Lo llamé por videollamada y se puso a llorar. Me decía '¿vos sabés lo que esto para un futbolero?'", reveló emocionada.

Este año ha sido muy positivo para Lali, quien no solo formó parte de una nueva temporada de La Voz Argentina, sino que también se lució en la TV española con su participación en El Hormiguera, uno de los programas con mayor audiencia. Además, presentó nueva música con la que regresó a los escenarios luego de dos años de pandemia y, tras el éxito de Sky Rojo en Netflix, se sumó a la plataforma Prime Video con El fin del amor, una serie que protagoniza y produce, basada en el best seller autobiográfico de Tamara Tenenbaum. Sin dudas, el mundial será el broche de oro. (NA)