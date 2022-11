Desde el Hospital Municipal aseguran estar al límite por la falta de guardia Pediátrica en el Penna

La doctora Graciela González Prieto aseguró hoy que el Hospital Municipal sufre demoras en la atención de la guardia por la falta de pediatras y médicos clínicos en las guardias externas del Hospital Penna.

"Estamos atendiendo una demanda muy importante y le pedimos paciencia a la gente que requiera de nuestra atención porque nuestros médicos están trabajando al límite", sostuvo.

"A la Dirección del Hospital Municipal llegó una confirmación de que no hay guardia externa pediátrica ni clínica en el Penna y eso nos genera complicaciones", confirmó la vocera del Municipal.

"No tengo intención de generar polémica pero es la realidad. A veces estos inconvenientes generan mucho enojo en la gente, que termina descargando su ira contra el personal médico". sostuvo.

Ayer, el flamante director del Hospital Penna, Jorge Luis Moyano, dio una entrevista al programa Allica y Prieta a las 12 que se emite por La Nueva Play donde sostuvo que la guardia de Pediatría nunca se quedó sin profesionales, aunque muchas veces la falta de personal y los problemas que existen en la especialidad generan que se tengan que abocar tanto a las internaciones como las urgencias.

"La atención de guardia del servicio de Pediatría nunca quedó descubierta", sostuvo Moyano.

Poco después del mediodía de hoy un grupo de especialistas de diferentes centros asistenciales emitió un comunicado de prensa exponiendo los problemas que enfrentan y se anunció que brindarán un conferencia de prensa el próximo lunes para dar explicaciones.

Este es el comunicado:

Los abajo firmantes, pediatras de los diferentes ámbitos públicos y privados de nuestra ciudad, queremos poner de manifiesto nuestra profunda preocupación por la gravedad de la situación que atravesamos. Como es de público conocimiento, Bahía Blanca no es la excepción y, como en el resto de los lugares del país, no se han completado los cupos de residentes que posee el sistema de formación de pediatras, quedando vacantes espacios de excelencia, que fueran usinas de formación de conocimiento y recurso humano en pediatría.



Por otra parte, la práctica de la especialidad se ha ido complejizando, no sólo con el devenir de la pandemia, sino con la precarización de las realidades económicas y sociales de los últimos años, agravadas más aún en los últimos meses. Los pediatras no son la excepción a este grave deterioro económico actual.



Son también conocidas por todos, las dificultades que atraviesa la atención de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad, en los consultorios pediátricos y en los Servicios de Guardia, tanto pública como privada. En los últimos días, esto se vio agravado con un colapso en la atención, generando largos tiempos de espera y un profundo agotamiento de los profesionales pediatras que brindan la atención. A la seriedad de la crisis que atravesamos, se suman situaciones institucionales de profunda gravedad, como la inminente falta de la atención pediátrica en la guardia externa en el Hospital Interzonal “Dr. J. Penna”, debido a la escasez del recurso humano, repercutiendo sin lugar a dudas en todos los estamentos de atención pediátrica, ya desbordados.

Por esto, recurrimos a la población para la toma de conciencia del uso adecuado de nuestros servicios de atención por guardia, tanto pública como privada.

Sin lugar a dudas, las crisis son momentos de oportunidad para replantearnos qué salud queremos los bahienses para nuestros niños, niñas y adolescentes y qué lugar le daremos a la pediatría de nuestra ciudad, para cuidar la niñez bahiense y para defender a quienes, a pesar de las dificultades imperantes, continúan dando todo de sí para seguir haciéndolo.

- Dra. Miotto Carolina. MP 2000. Sociedad Argentina de Pediatría.

- Dra. Pacheco Marcela. MP 110433. Hospital Privado del Sur.

- Dra. Papucci Maura. MP 2079. Hospital Privado del Sur.

- Dra. Díaz Arguello Claudia. MP 111836. Hospital Italiano Regional del Sur.

- Dr. Garat César. MP 18419. Hospital Italiano Regional del Sur.

- Dr. Teplitz Eduardo. MP 51992. Hospital Italiano Regional del Sur.

- Dr. Benassati Pablo. MP 2157. Hospital Privado Raúl Matera.

- Dr. Marlia Rubén. MP 19737. Hospital Municipal de Agudos “Dr. L. Lucero”.

- Dr. González Ros Mauro. MP 114569. Hospital Municipal de Agudos “Dr. L. Lucero”.

- Dra. Zárate Silvia. MP 1716. Hospital Municipal de Agudos “Dr. L. Lucero”.

- Dr. Meo Marcelo. MP 1829. Hospital Interzonal “Dr. José Penna”.

- Dra. Crisafulli Alejandra. MP 1508. Secretaria de Salud MBB. Unidades Sanitarias.

- Dra. Herrera Mónica Virginia. MP 1257. Secretaría de Salud MBB. Unidades Sanitarias.

- Dr. Deguer Carlos. MP 1048. Asociación Médica Bahía Blanca.