Sanción en Gran Hermano: Alfa se sobrepasó con Coti y lo mandaron a la placa de nominados

Gran Hermano llamó a "Alfa" al confesionario para comunicarle que será enviado a placa por una desagradable actitud que tuvo hacia Coti en la noche de ayer y que provocó algunas discusiones, tanto adentro como afuera de la casa más famosa del país.

Walter se había dirigido a la correntina haciendo referencia a sus genitales y diciendo que su miembro tenía el grosor de un desodorante, según las imágenes que mostró este jueves Telefe.

"Necesito, por favor, que me prestes mucha atención y que me dejes terminar algo que tengo que decirte. Te convoqué para referirme a la situación que recientemente mantuviste con Coti. La verdad es que no voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos ni este tipo de conductas", le dijo GH a Walter.

"Te comunico que el reglamento es muy claro sobre los comportamientos que quebrantan los límites del respeto. Te voy a pedir, por favor, que reflexiones acerca de esto y sobre lo sucedido", agregó Gran Hermano.

"Además tengo que informarte que se te aplicará una sanción, la cual será comunicada en su debido momento", finalizó la voz.

Sanción y reacción

La decisión fue comunicada en el living de la casa y con todos los jugadores presentes, esta noche durante el programa en el que se espera conocer también la sanción a La Tora.

"Te anticipé que ibas a ser sancionado, mi decisión es que estás nominado", le dijo Gran Hermano.

Le reacción fue un silencio casi total, aunque Juan esbozó un "perfecto", celebrando la sanción que recibió "Alfa". Después, el hombre le pidió a Coti que se acercara.

"No te sientas mal porque no tenés la culpa de nada, ya te pedí disculpas, no quise hacerte daño ni acosar a nadie, quiero que no te sientas mal porque esto es un juego y no tenés que sentirte culpable. No me debés nada y si tengo que ir a placa, está todo bien", le dijo Walter, para luego ganarse un breve aplauso de algunos de sus compañeros.