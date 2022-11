"La próxima te rompo la cara": la fuerte advertencia de Patricia Bullrich al jefe de Gabinete porteño

En medio de la discusión política por las candidaturas del año próximo, la tensión interna entre los integrantes del PRO está cada vez más a la vista. Eso quedó demostrado el 24 de octubre, cuando la titular del partido y precandidata a Presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, encaró a un hombre de confianza del otro postulante que se perfila en el espacio, Horacio Rodríguez Larreta, y lo cuestionó con dureza.

El episodio, ocurrido durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri, quedó registrado en un video que se conoció en las últimas horas. En el mismo, Bullrich miró al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, y lanzó una dura ameanza: “No me crucés más por la tele, porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, te lo aviso”.

La escena se dio frente a otros dirigentes del espacio, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, quienes miraban atónitos.

Felipe Miguel se sorprendió por la advertencia de Bullrich. “Fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso”, dijo Miguel en una entrevista concedida a Eduardo Feinmann en radio Mitre.

“Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso. Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie; pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales; cruzó un límite y la violencia es inaceptable”, agregó.

La líder del PRO tiene otra versión: “(Felipe Miguel) me estuvo chuzando en varias entrevistas por orden de su jefe y me vino a saludar cariñosamente como si nada pasara y eso conmigo no va; entonces, lo mandé a cagar”, dijo ante su círculo íntimo.

Pero esa no fue la única discusión que se desató en el evento del expresidente.

Al día siguiente de esa escena, Jorge Macri, primo de Mauricio e integrante del gabinete de Rodríguez Larreta, se fotografió con Bullrich, en otro gesto que echó leña a la interna. Esa acción fue interpretada como una puñalada hacia la sede del gobierno porteño.

Es que Jorge Macri aspira a suceder a Rodríguez Larreta en la conducción del Gobierno de la Ciudad. Si bien el alcalde les dio libertad de acción a todos los dirigentes que pretenden competir el año que viene, el abrazo del ex intendente de Vicente López con su principal oponente en la interna en momentos tan sensibles provocó una fuerte fisura interna. (Infobae y La Nueva.)