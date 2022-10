Mario Ciraudo: "En la Liga del Sur nunca respetaron lo que se había hablado"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

La CIAF (Cooperativa Independiente de Árbitros de Fútbol) se encuentra actualmente dirigiendo en la Liga Necochea de Fútbol y está catalogada, según manifestó su presidente, Mario Ciraudo, como una de las mejores de la Provincia.

“Nos tuvimos que ir a Necochea porque no nos dieron cabida para dirigir en la Liga del Sur, al menos en el nivel que pretendíamos y que considero estábamos preparados. Mis árbitros dirigen partidos de Primera allá, pero no lo hacían acá porque la Liga del Sur, mediante el Colegio de Árbitros, nunca nos otorgó esa posibilidad”, dijo Mario Ciraudo.

--¿Cómo nace esta historia de la CIAF?

--En septiembre de 2017 presentamos la habilitación de la Cooperativa Independiente de Árbitros de Fútbol (CIAF) y como el trámite se extendió no hubo margen para dirigir ese año. Pero sí se habló de arrancar a dirigir al año siguiente.

“Presentamos 68 árbitros para dirigir menores, juveniles, infantiles y futsal. La condición era que el Colegio de Árbitros nos iba a hacer un seguimiento, observar a nuestros árbitros para dictaminar si estábamos preparados para competir. Se dirigió sin problemas y a mitad de año me presento en la Liga del Sur, hablé con el presidente de la Liga y el Colegio de Árbitros, para solicitar la posibilidad de dirigir algún partido de Primera.

--¿Cuál fue la respuesta?

--Que debíamos esperar hasta 2019 para arrancar de cero. Acepto la decisión, transcurre todo el 2019 dirigiendo las mismas categorías e, incluso, cubriendo faltantes en algunos partidos donde no nos correspondía. A fin de año mantengo una nueva reunión con el presidente y secretario del Colegio de Árbitros y nos aseguran que era mejor pasar para 2020, tras rendir una prueba física.

“Preparé a mis jueces para rendir esa prueba física a principios de 2020, presentamos 47 árbitros y sólo dos no rindieron bien, el resto aprobó sin problemas. Aclaro que era febrero y me avisaron una semana antes lo de la prueba física, lo cual no fue inconveniente porque habíamos decidido arrancar a entrenar el 15 de enero. Al superar la prueba estábamos listos para dirigir en la primera fecha, el 15 de marzo”, aseguró.

--En marzo se suspenden las actividades por el inicio de la pandemia.

--Prácticamente no se jugó nada, salvo algunos partidos al finalizar el año para determinar los ascensos y descensos. Pedí que nos dieron al menos uno y la respuesta volvió a ser negativa.

“No te vamos a dar nada porque los árbitros son nuevos y nos arreglamos con los de la ABA. No me gustó, pero la comí otra vez pensando en el siguiente año”.

--¿Qué pasó en 2021?

--Me llaman ellos y pedí como condición una reunión entre nuestra Cooperativa y la comisión de la Liga y el Colegio de Árbitros. Mi pregunta fue directa: ¿Qué me van a dar para dirigir? Daniel Evangelista, presidente del Colegio de Árbitros, me dice: “hasta mitad de año dirigen menores, juveniles, infantiles, femenino y futsal; y luego los incorporamos a Primera, porque tengo que conocer a los árbitros.

“Ahí salté y le dije: ‘Recién ahora pretenden conocer a los árbitros, cuando vienen dirigiendo desde 2018. Es una falta de respeto”.

--¿Nadie los fue a ver?

--Probablemente el único que los pudo haber visto fue Manganaro en la cancha de Villa Mitre, donde suele estar presente. Les pedí que me nombren a los árbitros de la CIAF y no supieron responder. Mis árbitros son Alan Barragán, Brian Cajal, Rubén Vallejos, Pablo Cangelosi y María Antonella Ciraudo, entre otros... Obviamente rechacé la propuesta argumentando que sólo iba a volver a hablar cuando recibiera la noticia de dirigir en Primera.

“Este año me volvieron a llamar y pasó exactamente lo mismo, querían esperar hasta mitad de año. No aguanté más, les contesté de la misma manera asumiendo que era una tomada de pelo: ‘Me dan tres meses, me pongo en forma y dirijo yo si quieren’. Tengo chicos con una edad promedio bárbara, el más grande con 36 años, todos formados como corresponde; algunos dirigieron torneo Federal y en otras ligas como la de Viedma o Río Colorado. No los entiendo”, aseveró.

--Pero Lari dice claramente que tenés las puertas abiertas y no apareciste más.

--¿Y qué voy a ir a hacer a la Liga del Sur? A mediados del año pasado me surgió la propuesta de dirigir en la Liga de Necochea y ahí estamos dirigiendo.

“El presidente de la Liga falta a la verdad al decir que nosotros pegamos un portazo sin motivo; en realidad el motivo es ese, nunca respetaron lo que se había hablado”.

--¿Todo esto transcurrió en buenos términos?

--Sí. No tengo ningún problema con Lari. Lo que pasó se lo dije cara a cara, nunca discutí con él ni con nadie. Hace 30 años que voy a la Liga del Sur y jamás me prohibieron la entrada. Hemos intercambiado opiniones subidas de tono, pero nunca nos fuimos de boca.

--¿Por qué un árbitro como Alan Barragán, del que muchos hablan bien, no tuvo la posibilidad de dirigir Primera?

--No sé. Para mí el problema surge con el presidente del Colegio de Árbitros, porque en 2019 hicimos una fiesta de fin de año y yo tenía muchos problemas porque no dirigíamos. Invitamos a la Liga del Sur (presidente, secretario y tesorero) y no al presidente del Colegio de Árbitros.

--¿Entonces pasa por un problema personal?

-Es que yo sabía que si él iba a la fiesta la podía pasar mal, porque los árbitros estaban muy enojados.

--¿Cómo sacás esas conclusiones?

--Porque el mismo Evangelista le dijo a un instructor que está conmigo, Víctor Fernández, que por no haberlo invitado a la fiesta nos iba a poner palos en la rueda. Y eso fue lo que pasó. Se lo dije a Evangelista en una ocasión delante del presidente de la Liga, pero me negó que ese fuera el motivo.

“Comprendo lo de Lari de bancar a su gente, pero si la Liga tiene tantos problemas con partidos donde faltan árbitros se tendría que haber dado cuenta que algo estaba pasando”.

-¿Esto no tiene vuelta atrás?

-Si me llaman no tengo problemas en ir a dialogar. Eso sí, sigo insistiendo que tenemos gente capacitada para dirigir Primera.

--¿Con el tema honorario también hubo diferencias?

--No, todas las asociaciones arreglábamos un precio uniforme; en eso no puedo decir nada. Jamás tuvimos un problema con los pagos.

--¿Cuál es el nivel de tus árbitros en Necochea?

--Excelente. Están capacitados, dirigen en una liga tan competitiva como la de acá. Incluso, un amistoso reciente entre Villa Mitre-Cipolletti fue dirigido por mis árbitros; juega Sansinena un amistoso y van mis árbitros. Acá dirigimos LIFACAL y algunos partidos de la Liga de Oro.

“Todos los árbitros se capacitan, hacen cursos. Tengo 63 en la CIAF, aunque no todos están en el mismo nivel y tratamos de seleccionar a los mejores. Tenemos mucha gente potable, instruida; incluso con conocimientos superiores a los que teníamos en mi época”.

“Dirigí casi 20 años en la Liga del Sur, es nuestra liga madre. Sólo pretendo respeto para con mi gente”, finalizó.