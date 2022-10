Henry Cavill deja su protagónico en The Witcher y ya se definió quién lo reemplazará

Tras anunciar que volverá a ponerse el traje de Superman, Henry Cavill dejará su rol protagónico en The Witcher a partir de la cuarta temporada para priorizar otros proyectos laborales. "Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4″, comunicó el actor británico a través de un comunicado que difundió Netflix.

Y anunció quién lo reemplazará en la pantalla: "En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices". Por último, le dejó un especial mensaje a su colega australiano: "Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad tan maravillosa, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar".

Por su parte, Hemsworth se mostró muy entusiasmado por este nuevo desafío en su carrera. "Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de ingresar al mundo de The Witcher", señaló.

¿Cabe señalar que la segunda temporada de la ficción basada en la serie de libros homónima del polaco Andrzej Sapkowski se estrenó a fines de 2021 en Netflix, mientras que la tercera entrega ya está grabada, con Cavill como protagonista, pero recién estará disponible en la plataforma en 2023. Por lo pronto, el 25 de diciembre los fanáticos podrán disfrutar de The Witcher: Blood Origin, una precuela ambientada más de mil años antes del mundo de la historia central, en la que siete marginados del mundo de los elfos se unen en una búsqueda contra un poder imparable. (NA)