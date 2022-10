Se estrenó "Ya no quiero verte", el video de la China Suárez y el Polaco

La China Suárez volvió a protagonizar un video, esta vez de la mano de El Polaco. Se trata del nuevo single del cantante, llamado “Ya no quiero verte”.

La canción, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, fue grabada en julio, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico del Polaco en sus inicios, sumado a unos tintes orientales, haciendo referencia a su compañera.

En el video se los puede ver bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un rodaje que finaliza con el fragmento de la canción. “Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, dice ella y hace un gesto muy particular como broche final.

“El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final. Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, contó Ezequiel Iván Cwirkaluk. Además, agregó: “la China es super humilde, talentosa y al toque conectamos”.

La química entre ambos se puede ver a lo largo de todo el video, en que interpretan a una pareja que juega, baila y se pelea. Sobre el final, la China le dedica un gesto muy particular, que puede interpretarse como una indirecta para otras personas.

Las repercusiones en las redes fueron muy positivas, sobre todo para la actriz y su participación, quien se animó a meterse de lleno en el camino del canto, y ya arriesgan que se transformará en uno de los hit del verano.

Desde 2021 el Polaco viene haciendo colaboraciones con otros artistas. Primero lanzó los singles “El Regalo” junto a Natalie Perez, “Dulce princesa” con El Bahiano y “Llora, Llora”. También debutó en la actuación y participó de la tira de Polka 1-5-18 y a principios del 2022 presentó “Pideme la luna”, el clásico de Leo Dan, antesala del disco de estudio.

“El Ángel Que Me Guía Desde El Cielo”, su reciente material discográfico, cuenta con sonidos más latinoamericanos. Se trata de 10 canciones que muestran una nueva faceta del artista, que además se dio el gusto de grabar junto a su ídolo máximo Leo Dan en “Ahora”.

Habrá que esperar para conocer los nuevos temas que interprete la actriz, cómo seguirá su carrera musical y quienes serán sus próximas colaboraciones. (Teleshow)