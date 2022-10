Fuertes cruces en el Concejo Deliberante por los homenajes a Néstor Kirchner

La sesión realizada ayer en el Concejo Deliberante tuvo cruces entre un concejal libertario y ediles del Frente de Todos por los homenajes que desde el bloque justicialista realizaron por un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner.

Tras las palabras de Gisela Ghigliani (Frente de Todos) sobre el expresidente, el concejal Martín Barrionuevo salió al cruce para cuestionar el homenaje.

"Si quieren manifestar lo que bueno y lo lindo que fue el expresidente háganlo en una unidad básica", dijo.

"La verdad no creo que a nadie le interesa una manifestación, La verdad es que yo en ningún momento quise recordar el nacimiento y el fallecimiento del presidente Julio Argentino Roca, que fue un héroe nacional", agregó.

Los dichos de Barrionuevo tuvieron una inmediata respuesta de Ghigliani, quien le sugirió leer el reglamento del legislativo, ya que en un tramo de todas las sesiones ordinarias se realizan "homenajes y manifestaciones" en las que cualquier concejal puede utilizar para manifestarse fuera de los temas de agenda.

"Cada uno puede hacer uso de la palabra porque este segmento se llama homenajes y manifestaciones. Incluso en varias oportunidades hemos escuchado algunos con los que no coincidimos, pero lo vivimos con respeto y en silencio", dijo

"Esta es una fecha muy importante que nosotros sentimos como bloque político y nadie nos va a decir como debemos homenajear a Néstor Kirchner. Creo que Barrionuevo debería leer el reglamento y esto no se puede volver a repetir", agregó Ghigliani.

"No digo que no lo pueden hacer y escuché respetuosamente. Digo que a mi parecer el lugar para homenajes políticos no es el recinto, fue una opinión expresada y nada más", contestó Barrionuevo.

Desde Juntos, el presidente Adrián Jouglard le dio la razón a sus rivales justicialistas. "No se puede censurar y debemos ser respetuosos de las manifestaciones que cada concejal quiere hacer".