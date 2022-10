Midget: Malet habló sobre la intervención y confirmó que habrá Campeonato Estival

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El doctor José Luis Malet, el llamado a intervenir institucionalmente el Club Midgistas del Sur, habló hoy con la prensa y con los pilotos de la categoría en la sede del club, a fin de brindar precisiones sobre el proceso a efectuarse próximamente en la entidad bahiense.

Luego de las versiones cruzadas ya conocidas y publicadas en este medio en las últimas horas, Malet explicó el porqué de todo ello y, además, confirmó lo que todos queríamos escuchar: el Campeonato Estival se llevará a cabo normalmente.

Pero primeramente, el abogado detalló, respetando el orden cronológico, los hechos ocurridos en los últimos días, muchos ya de público conocimiento.

“El pasado viernes el oficial de justicia Alexis Contreras, de la oficina de mandamiento y notificaciones de los tribunales locales, por orden del juez civil del Juzgado Civil Nº2 de La Plata, me dio posición a mi cargo de interventor del Club Midgistas del Sur. El Juez ordenó trámite urgente con habilitación de días y horas.”

“Dos días después del negamiento del último recurso federal intentado, el presidente saliente manifestó que estaban dispuestos a entregar de forma inmediata el club. Pero una cosa es lo que se expresaba en Bahía Blanca y otra lo que se hacía en La Plata”.

“Mientras decían que entregaban la posesión del club, allá se hacía lo imposible para seguir postergando y dilatando esto que recién aconteció el pasado viernes. Esto ha sido una constante. Una cosa fue el discurso local y otra muy distinta fue lo que se hizo en La Plata, que era presionar y tratar de llegar a resultados que impidan llegar a la intervención del club. Pero esta es la realidad”.

Esta mañana, Facundo García emitió un comunicado donde dejaba en claro expresamente que el club recién entregaría la documentación pertinente el jueves próximo y no este mediodía, tal como habían acordado las partes; cuestión que Malet aclaró a continuación.

“Hoy deberían haber venido a entregar la documentación, porque a nosotros el viernes nos dieron la posesión efectiva del club, en mi carácter de interventor, y telefónicamente con el apoderado legal de la comisión saliente se llegó al acuerdo de hoy al mediodía entregar toda la documentación de la institución”.

“Esta mañana nos enteramos que no lo iban a hacer y que lo postergaban para el jueves. Yo sé por qué lo están dilatando, porque mientras tanto están haciendo negociaciones en la provincia para ver si pueden remover esta situación. Son actitudes, son procederes, que la gente de bien no comparte. Esto es un capricho, no sé qué puede pasar de acá al jueves”.

“Dialogué con el apoderado de la comisión saliente, que no está en el país, y me dijo que no entendía que era lo que estaba pasando. Y lo que está pasando es esto, la dilación de la dilación y no sabemos con qué finalidad. No queremos llegar a otras instancias, trataremos de agotar el diálogo y solucionarlo de un día para el otro. Mientras estamos efectivizando la intervención pero no podemos poner en práctica el ejercicio porque no tenemos la documentación”.

Posteriormente, y previo al paso de la palabra hacia los periodistas presentes, el interventor, quien luego, en compañía de Carlos Saldamando y Fernando Bonacci dialogó con los pilotos, dejó en claro la postura de dicho proceso en torno a la esfera deportiva, confirmando lo que el protagonista y el fanático tanto quería escuchar.

“A los pilotos les daré la absoluta seguridad que es intención de la intervención que se dispute el Campeonato Estival. Hay muchísima gente que vive y que se desenvuelve en función de ello y me parece que es algo que hay que respetar a rajatabla. Todo lo que sea en favor de los pilotos vamos a tratar de hacerlo”.

“Pero para ello necesitamos que nos entreguen la documentación, los fondos existentes y ver cómo procederemos. En estas circunstancias veo difícil que se pueda comenzar con el campeonato el 11 de noviembre, pero, a lo sumo, postergando una semana seguramente se pueda iniciar”.

Más frases de Malet

El campeonato estival:

“Yo voy a depender de la cuestión económica, pero según me manifestaron los pilotos ya pagaron la inscripción para el campeonato y algo más también. Lo quiero ver efectivizado en la documentación que me entreguen el jueves. Allí se verá con qué presupuesto contamos y cómo estará todo para proceder. Pero queremos llevarlo a cabo dentro de los plazos establecidos”.

“El certamen se debe mantener como siempre. En mi caso, el encargado de la deportiva será Carlos Saldamando, una persona conocida y prolija para este tipo de tareas, con buen trato y diálogo con todos los pilotos. Es la persona más adecuada”.

El cargo de interventor:

“Yo ocupo la función de toda la comisión directiva. El interventor tiene que manejar el club en todos los aspectos. Fundamentalmente me tengo que abocar al empadronamiento. Cómo se hace eso, se da de baja el padrón actual y se coteja con el padrón que me entregaron al momento de la denuncia en 2017. Luego se hará una convocatoria muy amplia para que se empadronen todo los que quieran ser socios.

Proceso de intervención:

“El plazo originario de la intervención son 90 días, prorrogables debidamente justificada. Menos días no creo, puede ser algo pero siempre con autorización. Y después de eso se llama a asamblea y se convoca elecciones, presentándose la cantidad de listas que quieran, siempre y cuando cumplan con el estatuto”.

La posibilidad de la llegada de un nuevo interventor:

“Entiendo que si Personería Jurídica tuviese esa intención tendría que resolverlo con el juzgado civil. Si vamos a poner en la balanza, un dictamen de la justicia tiene mayor fuerza y poder que uno administrativo. Entonces hay que ver qué pasa”.