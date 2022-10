Murió Silvana Suárez, la ex Miss Mundo de Argentina que protagonizó un fuerte cruce con Mirtha Legrand

La exMiss Mundo argentina Silvana Suárez murió ayer a los 64 años, en la localidad cordobesa de Nono, donde vivía desde hace varios años. Según fuentes locales, la ex modelo transitaba un cáncer de colon terminal.

Su carrera se consagró al ganar el 28° certamen internacional de belleza en 1978, celebrado en Londres. Se trató de la segunda representante argentina en obtener dicho título, debido a que la primera fue Norma Cappagli en 1960.

Desde hace varias décadas vivía en Valle de Traslasierra. Tiempo atrás, Suárez había contado a los medios su necesidad de alejarse de la vorágine de la ciudad y volcarse a una vida más espiritual.

Suárez estuvo casada con el dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos, y esa relación la llevó a protagonizar uno de los momentos más tensos en uno de los almuerzos de Mirtha Legrand.

La discusión tuvo lugar en 1999 cuando la modelo acudió al programa y la conductora le insistió en que hablara de su matrimonio con el empresario. Sin embargo, Suárez se negó y se levantó de la mesa reiterando: “me invitas para usarme a mí”. De esa manera abandonó el programa mientras que Mirtha Legran le decía: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”.

Tiempo después, al recordar el hecho, Suárez no se mostró arrepentida. “Al ser dueño de un diario, y al no poder él, digamos, tratar el tema de la separación desde un lugar más proactivo, utilizó el diario en contra mía. Y yo tenía dos chicos chiquitos, así que hice magia para que esto no los dañara pero es imposible. Aparte era muy machista, entonces ¿cómo una mujer iba a hacer esto?”, aseveró. (NA)