Jimena Barón presentó "La araña", una canción que estaría dedicada a Gianinna Maradona

Luego de un largo tiempo abocada a la producción de su nuevo disco, Jimena Barón presentó La araña, su nueva canción que estaría dedicada a Gianinna Maradona, quien fue su amiga durante muchos años, pero el vínculo se rompió luego de que la relacionaran con Daniel Osvaldo. Y las especulaciones no surgen de la nada, ya que la letra que compuso coincide con lo que ha contado públicamente sobre el fin de esa amistad.

"Lo peor de la traición, es que nunca llega de parte de un enemigo. En cambio yo, te hice esta canción, amiga", dice "La Cobra" en su nuevo hit. La historia se remonta al año 2015, cuando Jimena se separó de Osvaldo, el padre de su hijo Morrison, en medio de un escándalo, con denuncias de violencia verbal y psicológica de por medio.

Y como si esto fuera poco, al poco tiempo, la hija de Claudia Villafañe fue vista con el exfutbolista en un boliche y por este motivo rompieron su amistad. "Gianinna me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”, dijo Barón en su momento, en la mesa de Mirtha Legrand.

Mientras que Lucho Strassera, quien estaba en pareja con Gianinna cuando Barón y Osvaldo estaban juntos, hizo un fuerte posteo en sus redes sociales ante la trascendencia de las imágenes. "Lo caro que me salió ser el padrino de tu hijo... Se ve que aprendiste bien en el Inter", escribió junto a una imagen con Daniel, haciendo referencia al triángulo amoroso entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Maxi López. En ese entonces, la hija de Diego y el exjugador de Banfield se llamaron a silencio, pero el año pasado terminaron confirmando su romance.

"Nos conocemos hace varios años, somos amigos desde hace 6 o 7 años... pero muy, muy amigos. Recién hace un tiempo, como diría nuestro expresidente, 'pasaron cosas' pero nunca antes", aclaró Osvaldo en una nota con Jey Mammon. Y luego de casi dos años de idas y vueltas, con pases de facturas en las redes sociales y pocas apariciones en los medios, esta semana el exjugador de Huracán, Boca y Banfield confirmó su ruptura.

"Antes que se inventes mil historias, se las hago corta. Gianinna y yo ya no estamos más juntos. Nada más que aclarar", anunció Osvaldo en sus redes, luego de varios días de posteos melancólicos. (NA)

