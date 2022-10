Hora, TV y formaciones: Racing va por la exclusividad de la punta ante Lanús

Racing Club visitará hoy a Lanús con la obligación de conseguir una victoria que lo mantenga con chances de seguir peleando por el título con Boca Juniors hasta la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El partido, válido por la 26ta. y penúltima jornada del torneo, se jugará desde las 19 en el estadio Ciudad de Lanús, con el arbitraje de Darío Herrera y la transmisión de TV a cargo de la señal de cable ESPN Premium.



La "Academia" se ubica en la segunda posición con 47 unidades, a uno del líder Boca Junios (que el domingo perdió por 2-0 ante Newell's Old Boys) y lleva siete encuentros invicto, con un empate y seis triunfos, el último por 2-0 frente a Colón en Santa Fe el viernes pasado.



El conjunto de Avellaneda solo piensa en ganar el choque ante el "Granate" y el de la última jornada frente a River Plate, a jugarse el próximo domingo en el Cilindro de Avellaneda.



Para que el equipo "albiceleste" se pueda coronar campeón además tendrá que esperar que el "Xeneize" no gane el partido suspendido a los 9 minutos ante Gimnasia y Esgrima (válido por la 23ra. jornada), que se jugará el miércoles, y que deje puntos en el cierre del torneo frente a Independiente.



El entrenador Fernando Gago no podrá contar con el mediocampista creativo Emiliano Vecchio, uno de los futbolistas más destacados del plantel, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el choque ante el "Sabalero" y tendrá entre 6 y 8 meses de recuperación por delante.

En su reemplazo entrará Carlos Alcaraz, quien ingresó en lugar de Vecchio a los 35 minutos de la primera etapa en el partido jugado en el estadio Brigadier Estanislao López.El lateral derecho Iván Pillud volverá a ocupar ese sector del campo de juego tras haberle ganado el puesto a Facundo Mura en los últimos compromisos. El resto del equipo será el mismo que se venció a Colón.Lanús, por su parte, se ubica en el penúltimo lugar de la tabla con 20 puntos, a cuatro del ya descendido Aldosivi, y lleva tres derrotas consecutivas, la última por 1-0 frente a Patronato de Paraná.El director técnico Frank Kudelka no podrá contar con el arquero Fernando Monetti ni los mediocampistas Tomás Belmonte y Luciano Boggio, lesionados en el partido ante al "Patrón".En reemplazo de Monetti (lesión contusa grado 2 del vasto interno y sartorio del muslo izquierdo) entrará el uruguayo Guillermo De Amores; por Belmonte (fractura del cuerpo de la escápula) lo hará Franco Orozco y en el lugar del uruguayo Boggio estará Ignacio Cechi. El resto del equipo será el mismo del último encuentro.



Posibles formaciones



Lanús: Guillermo De Amores; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Franco Ortellado, Nicolás Pasquini; Ignacio Cechi, Franco Orozco, Raúl Loaiza; Franco Troyansky, José Sand, Lautaro Acosta. DT: Frank Kudelka.



Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Matías Rojas, Enzo Copetti, Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.



--Árbitro: Darío Herrera,



--Estadio: Ciudad de Lanús.



--Hora: 19.00,



--TV: ESPN Premium.