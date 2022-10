El mal momento de Floppy Tesouro: se quebró los tobillos y quedó en silla de ruedas

Floppy Tesouro atraviesa un difícil momento. La modelo estaba grabando su participación en The Challenge, un nuevo reality de Telefe en el que un grupo de famosos se enfrenta en desafíos físicos, y sufrió una importante lesión que la dejó en silla de ruedas. "Me fracture ambos pies, hace aproximadamente 15 días", reveló en un móvil con Intrusos.

"Estaba haciendo deportes extremos y creo que fue corriendo. Si bien entreno un montón todos los días de mi vida, hay cosas a los que no estoy acostumbrada", reconoció la modelo. Y aunque no está autorizada para dar detalles sobre el programa que contará con la conducción de Marley, explicó que comenzó a sentir malestar cuando terminó las grabaciones.

"Empecé con dolores muy fuertes en los pies pero nunca me imaginé que eran fracturas. Pero con el correr de los días me di cuenta que cada vez me dolían más", aseguró Floppy, cuyo diagnóstico es fractura de calcáneo en el pie izquierdo y doble en el derecho. "Lo mio no fue en altura, como lo de Vero Lozano, hablé con ella porque nos entendemos, estar con dolores, no poder manejar tu propio cuerpo, depender de todo el mundo", señaló.

Afortunadamente, la modelo no deberá pasar por el quirófano, pero sí deberá enfrentar una larga recuperación de la mano del doctor Alejandro Druetto, especialista que le recomendó Susana Giménez. "Zafé de la cirugía, lo cual me dejó tranquila y es todo un proceso. Tengo para un mes de recuperación, pero cada cuerpo es diferente y tengo que hacerme distintos estudios", expresó con alivio. Y dejó en claro que no tiene intenciones de iniciar acciones legales contra el programa: "No tiene que ver con ellos, sino conmigo".

Además de Floppy, en el nuevo reality participarán Sofía Jujuy, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Virginia Elizalde, Carolina Duer, María Fernanda Callejón, Julieta Puente, Benjamín Alfonso, Yeyo De Gregorio, Lizardo Ponce, Fernando Burlando, Rodrigo Cascón, Rodrigo Mora y Sol Pérez. Si bien todavía no está confirmada la fecha de estreno, se espera que debute durante el verano. (NA)