El sorpresivo cierre de un local, el Penna pierde otro servicio clave y más sobre el Mercado

Por Juan Florin

jflorin@lanueva.com

--Hola, Juan, ¿cómo va todo? Supongo que te habrá pegado fuerte la decisión de Gallardo…

--Sí, claro, termina un ciclo extremadamente exitoso, pero ya vendrá otro. Ahora, vos debés estar más que contento.

--Si te referís a que estamos con posibilidad de volver a salir campeones: obvio, pero si te referís a la partida del Muñeco, no veo motivos. Últimamente nos va muy bien con él y de hecho capaz nosotros tuvimos que ver con su partida, je, je.

--Hacete el tonto, dale.

--Para nada, pero como te veo tocado mejor cambiemos de tema. No hay que hacerse mala sangre por estas cosas.

--¿Justo vos lo decís? ¿Por dónde querés empezar?

--Me gustaría conocer tu opinión, como hombre que algo conoce de puertos, sobre el hundimiento del buque pesquero en Ingeniero White. Se dice que fue obra de los fuertes vientos.

--Mirá, José Luis, lo que te puedo asegurar es que hace mucho tiempo que ese buque estaba haciendo agua, incluso hubo reclamos. Lo que se dice en los muelles es que se paró la bomba de achique que se venía empleando y eso produjo el ingreso de agua. No lo puedo asegurar, pero cuando te lo dicen varios, algo de eso debe haber.

--Encima el dueño no aparece.

--No creo que aparezca, al menos en estos casos no suelen aparecer. Según pude saber, el buque está en el puerto local hace 20 años, interdicto, por un juicio laboral. El último propietario, tengo entendido, es la pesquera Pescom.

--¿Y ahora?

--Crucemos los dedos para que pueda ser reflotado y que no termine arrastrando al barco que está amarrado a su lado, el Skugvur, otro veterano de la década del 70, que ya el viernes estaba muy escorado. Atenti, esperemos que las mareas le tengan piedad y la cosa no pase a mayores.

--Me hace acordar al tema de los autos que están frente a las dependencias policiales.

--Es algo parecido porque los puertos deben darles un lugar seguro, pero constituye un problema que afecta a todos los puertos del país. El ejemplo más claro es el de Mar del Plata. Acá el Consorcio ha venido reclamando y haciendo gestiones para que se puedan liberar esos espacios operativos.

--Hablando de reclamos, seguramente te llegó el de la Asociación de Profesionales del Hospital Penna.

--Sí, claro, me enteré, y donde también hay mucha preocupación es el Hospital Municipal porque no pueden seguir absorbiendo los servicios que el Penna abandona.

--Dame datos.

--Según señalaron, en tres meses renunciaron seis profesionales y en los últimos 5 años suman 20, incluyendo terapistas. Por eso ahora los pediatras anunciaron que priorizarán la atención de internación, cerrando la atención de la guardia externa.

--Indudablemente, uno de los temas que impactan seriamente en la calidad de vida de los bahienses, veremos qué opinan de este tema los que se la pasan opinando de todo en las redes sociales.

--Je, je, me extraña Juan. “No comments”, diría el Coco. Tengo entendido que se organizará la paulatina reapertura de los consultorios externos, donde se atenderán niños con patologías crónicas que requieran seguimiento multidisciplinar.

--Una noticia muy dura realmente, pero dejemos de lado un poco tanto bajón y tírame alguna novedad comercial, así descomprimimos un poco.

--Tus deseos son órdenes, amigo. Tengo una novedad que, en una de esas, podría generar ruido.

--Me interesa.

--De un día para otro, en realidad en 48 horas, una importante concesionaria de motos, que también vende automotores, cerró su casa central, en O’Higgins y Thompson. Vació todo, no dejó nada.

--¿El apellido del dueño, en italiano, refiere a un animal doméstico, más precisamente a un felino?

--Exacto, y cuando comunicó que dejaba el local, dijo que en 48 horas debía abandonar el país por problemas con la AFIP y con la Justicia.

--¿Qué problemas?

--José Luis, acostumbrate a no querer todo ya, sos como los pibes, no podés tener todo servido y al instante.

--Pero me resulta muy llamativo, sobre todo por la premura.

--Por supuesto. Lo concreto es que esa firma concentró sus operaciones en el local de avenida Alfonsín. No es un tema de plata ni de deudas. Hasta ahí te puedo decir.

--Ok. Contame alguna otra novedad comercial.

--Está todo muy parado, amigo, pero parece que un empresario de la construcción, al que el negocio le va sobre “ruedas”, comenzó con una importante producción de vinos en la zona serrana, por el sector de Mahuida Co.

--Mirá vos...

--Sí, y son muchas hectáreas con vides. La idea es concretar una bodega con importante proyección regional.

--Bueno, seguí con más novedades.

--Dale. Me dijeron que sumó un nuevo capítulo el culebrón entre la cadena foránea de inmobiliarias, el Colegio de Martilleros y Municipios

--¡Uhh... No me digas! Largá prenda.

--Por resolución del juzgado de Paz de Monte Hermoso se resolvió la nulidad de las actas e infracciones a la martillera Morad y la restitución de toda la cartelería indebidamente secuestrada por el Municipio.

--Te sigo.

--Bueno, pero parece que nuevamente volvieron a retirar carteles, ahora sí en evidente infracción. Entonces, el abogado de la martillera está interviniendo.

--Encima el letrado es el doctor Gorg, ¿no? ¿El que le ganó el juicio a ABSA?

--El mismo.

--Bueno, obviamente hoy vamos a seguir hablando del Mercado Municipal, supongo.

--Sí, claro. Y un tema importante es que uno de los grandes deudores ya no está, anunció su decisión de irse. Realmente creo que varios comerciantes ni siquiera conocían que otros mantenían semejantes deudas.

--Está claro, de hecho la semana pasada aportaste datos muy interesantes, pero no te duermas en los laureles y tirá lo que va a pasar estos días.

--No tengo la bola de cristal, amigo. Sí te puedo decir que el 50 por ciento de los comercios ya llegó a un acuerdo de reubicación y promoción productiva con el Municipio.

--¿Y el resto?

--Te mata la ansiedad, José Luis. Pero ya que preguntás te contesto: el 50 por ciento restante continuará las charlas mañana lunes. Más que nada para definir los lugares donde serán reubicados.

--¿Me da la sensación o hay un clima un poco menos violento?

--Coincido. Parece que hay buena predisposición y el diálogo entre ambas partes, más allá de las diferencias, es respetuoso.

--Me imagino que en las nuevas locaciones no van a terminar poniendo dos o tres carnicerías juntas, ¿no?

--Noo... se van a generar nuevos “minimercados”, donde no se repetirán rubros.

--¿Plazos? ¿Fechas? Algo más seguro que sabés.

--La idea es que esta semana se cierre un acuerdo con todos los comercios y ONG y comiencen a mover sus pertenencias a los nuevos locales.

--¿Y una vez vacío el Mercado?

--Una vez que quede libre se analizarán las obras que hay que hacer, empezando por aquellas cuestiones más peligrosas.

--Pasemos a otro tema, Juan. Me dijeron que las charlas que dieron Melconian y Kovadloff, el martes, en el Teatro Municipal, fueron muy interesantes. ¿Concidís?

--Totalmente. Esta nueva edición de Reflexiones, un clásico organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Cámara del Comercio de Bahía Blanca, dejó a todos más que conformes porque dos expertos de esa talla ofrecieron sus interesantes miradas sobre la realidad argentina. Además, actuó el grupo Opera Libre, el cual constituye garantía de buen espectáculo.

--Por supuesto. Creo que esta actividad es fruto de un compromiso que establecieron hace años ambas entidades.

--Exacto. Lamentablemente, en los dos últimos años no pudo llevarse a cabo, pero el número de interesados crece sin pausa, aunque la capacidad del Teatro tiene un límite y por eso no pueden asegurar comodidades para todos.

--Sigamos recorriendo el espinel. ¿Algo del Concejo?

--Me parece interesante comentarte que se aprobó por unanimidad un proyecto del bloque Frente de Todos, presentado por Lucía Martínez Zara, con Carlos Moreno y Paola Ariente como coautores, donde se le pide al Municipio que asigne a las delegaciones, en el presupuesto 2023, una partida específica para el mantenimiento de las calles de tierra.

--Muy buena idea, sobre todo porque el estado de las calles de tierra es una problemática común en distintos sectores y la Comuna debe velar por la transitabilidad de esas arterias.

--Exacto, y en el proyecto aprobado se puso que esta partida esté destinada a realizar tareas de entoscado, perfilado y compactado. Incluso se pide la elaboración de un plan anual de intervenciones en aquellas calles que resultan vitales para los sectores más postergados, permitiendo un mejor acceso a centros de salud, escuelas, etcétera.

--Bien, sigamos.

--Dale. Pedí otra ronda de café y te cuento algo vinculado al campo.

--Ok. ¡Tito, dos cortados por favor!

--Me dicen que se espera una gran movida en la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria, que se realizará entre el 26 y el 28 de este mes en el campus de la UNS en el Palihue.

--¿Viene alguien relevante?

--Sí. El más conocido es Julián Domínguez, el exintendente de Chacabuco que fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en varios períodos clave; inclusive, hasta hace poco, cuando Sergio Massa unió esa cartera con Economía y Producción y quedó afuera.

--¿Y qué viene a hacer?

--Participará de la apertura inaugural denominada “La seguridad alimentaria global y la sostenibilidad del sistema alimentario argentino”, a cargo de Marcelo Regúnaga.

--¿Qué me recomendás? ¿Habrá que ir entonces?

--Sí. O no. Lo llamativo es que las exposiciones de los tres días se podrán seguir por Zoom, una modalidad que, al parecer, llegó para quedarse.

--Lo que se está haciendo en muchos congresos...

--Claro. De este modo se reducen costos y se pueden conseguir calificados expositores desde distintos lugares del mundo, como en este caso de Uruguay, Brasil, Alemania y España, ya que no es necesario que viajen. La gente del Departamento de Economía de la UNS, con Gabriela Cristiano a la cabeza, quien además es la actual presidenta de la AAEA, trabajó en función de hacer una mixtura entre lo presencial y lo virtual.

--¿Cuáles serán los ejes?

--Se hará énfasis en las producciones agroalimentarias, en las tendencias y conductas de consumo y sobre la relación entre cuestiones de género y la actividad agraria.

--Sacame una espina. ¿Es verdad que Claudio Luis Maylin, papá de Milagros y nuevo suegro de Horacio Rodríguez Larreta, es nieto de un joyero de Bahía Blanca e hijo de un médico ya fallecido?

--Lamento no poder ayudarte en tus inquietudes del corazón. A mí también me llegó ese comentario, pero nadie, hasta ahora, me lo pudo confirmar.

--Bueno, veo que vos tampoco te quedaste atrás, ja, ja.

--Confieso que me despertó curiosidad, pero lo único que sé es que el hombre es cabeza de CLM (sus iniciales) & Asociados Asesores de Seguros.

--Ok,¿algo más?

--Sé que la política te aburre, en eso coincidimos, pero solo para que lo tengas presente, hay tres listas para los comicios internos en el radicalismo local.

--Dale, aunque supongo que no debe haber muchos nombres nuevos, je, je.

--Me sorprende tu perspicacia, amigo. Bueno, el oficialismo, que conforman Tunessi, Baylac, Retta, Arnaudo, Salaberry, Franja Morada, Silvina Cabirón, etc., propone a Pablo Daguerre y enfrente hay dos sectores, uno que a nivel nacional comanda Posse y el otro Lousteau. Este último impulsa la fórmula Fabián Val–Patricia Piersigilli y el restante el odontólogo Fernando Roig, con Gisela Caputo y Leandro Cabirón, hijo del histórico dirigente.

--¿Fecha prevista?

--Domingo 13 de noviembre, pero no te extrañe que la oposición se una para tener más chances que si va dividida, y en lugar de tres compitan dos listas.

--Bueno, Juan, ¿qué te parece si levamos anclas?

--Dale, José Luis, zarpemos, y a disfrutar de lo que queda del domingo. Andá tranquilo que hoy me hago cargo yo de la cuenta.

--No esperaba menos de vos. Nos vemos en una semana, Juan, pero no nos olvidemos de saludar a las madres en su día, a las que están presentes, a las que nos cuidan desde el cielo, a las del corazón, a todas..

--Es verdad. Hasta el próximo domingo.