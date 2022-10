Federico Harina: "La verdad que no será el mismo Villa Mitre"

Por Fernando Rodríguez

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Nota publicada en la edición impresa)

La Liga Argentina se pone en marcha hoy, con el partido GEPU-Ameghino, y el miércoles será el debut de Villa Mitre en la segunda categoría del básquetbol nacional.

Federico Harina, de regreso tras su experiencia en el Metro de Uruguay, volvió al ritmo habitual en la ciudad y ya está enfocado.

“Como siempre -contó durante la tarde- estoy trabajando en el gimnasio. Ya entrenamos a la mañana”.

—Una de las cosas que cambiaron fue el horario de entrenamiento. ¿Te beneficia?

—Si bien no son todos los días, lo hacemos gran parte de la semana. La verdad que está bueno, en mi caso me libera para después ir a trabajar. Aparte, empezamos a las 9 o 10. Lo llevamos bien.

—Venís de estar en competencia. ¿Cuánto cambia la preparación para la Liga Argentina y de qué te sirvió mantenerte en actividad?

—Los entrenamientos son mucho más exigentes acá. En lo personal me sirvió un montón, porque no quería estar parado demasiado tiempo. Eran dos meses de entrenar solo, lo cual hubiera sido desgastante para la cabeza. Por eso, la oportunidad de ir a Uruguay me vino de diez. Y cuando llegué Lichi (De Tomasi) y el preparador físico (Bernardo Montes) me dieron cuatro días de descanso, así que arranqué con energías renovadas.

—¿Cuánto te afectó haber perdido la categoría en Uruguay?

—La verdad que no me afectó, porque sé que hice todo lo que estaba a mi alcance para tratar de evitar esa situación. Si hubiese sido de otra manera, algo improbable por mi manera de ser, tal vez me hubiera afectado. Inclusive, después de perder me mandaron mensajes compañeros, el entrenador y los dirigentes, a quienes no pude volver a ver, porque me fui al día siguiente del último partido. Y ellos me agradecieron por lo que había hecho. Ese reconocimiento después de un descenso me dejó muy tranquilo.

—¿Con qué te encontraste en Uruguay?

—En cuanto a infraestructura me llamó mucho la atención, es un tanto precaria, salvo alguna que otra cancha. Había aros que estaban más altos que otros, doblados, vestuarios chicos y demás. Entonces, se hacían sentir bastante las localías. En cuanto al juego, los extranjeros son muy buenos. El uruguayo es aguerrido, defensor, hay muchos bases, pocos tiradores y cantidad de perimetrales que van para adentro; se juega muy físico y los árbitros lo permiten. Es un básquet más dinámico y menos pensante que el nuestro. No digo mejor o peor, distinto al que jugamos acá.

—No te arrepentís de la experiencia.

—No, no. Nadie quiere descender, pero fue una experiencia que me sirvió.

—Y fue una buena temporada en lo personal.

—Sí. Tuve una buena temporada y me sentí bien, pero cuando mirás la tabla y ves que descendió el equipo, genera una sensación contradictoria.

—¿Qué puede aportar Valentín Duvanced a Villa Mitre, a quien tuviste de compañero?

—Valentín es una excelentísima persona. En cuanto a juego, es muy bueno defensivamente, con mucha energía, puede hacer step y recuperar rápido, defender a un grande o a un perimetral en un cambio, carga mucho al rebote ofensivo, corre bien la cancha y rápido, a pesar de ser un interno, es un gran pasador y lee bien las situaciones. A campo abierto nos podrá dar bastante.

—De acuerdo con esta profunda descripción, encaja a la perfección para lo que pretende De Tomasi.

—Sí, era lo que necesitaba Villa Mitre en ese puesto. Alguien que abra la cancha, que pueda jugar uno por uno y que sea dinámico. Tiene que sentirse seguro, nos podrá dar mucho.

—¿En tu regreso, te encontraste con el mismo Villa Mitre, pero diferente?

—Sí, era volver a casa, pero faltaba gente.

—Fue como que te habían cambiado la llave, je.

—Claro, je. Faltaba gente ahí. La verdad que no será el mismo Villa Mitre; cambiará mucho en cuanto a lo táctico, con más dinámica, explosivo defensivamente e intentando correr la cancha. El equipo anterior apostaba más al juego estático, a posesiones largas y al pase extra. Sí los jugadores que se fueron (Ramiro Heinrich, José Gutiérrez y Franco Amigo) dejaron un legado que marcó estos años y tenemos la responsabilidad de que Villa Mitre continúe siendo protagonista.

—Como uno de los más experimentados, ¿asumís la responsabilidad?

—Sí, claro, la asumo con ganas y ansias. Tanto con Jamaal (Levy) como con Javier (Bollo) tenemos que contagiar al equipo de lo que se hizo todos estos años, continuar con la línea y pese a los nombres que Villa Mitre pelee de la misma manera.

—A medida que te fueron descubriendo como tirador, ¿el nivel de oposición fue aumentando?

—Hoy en día apretás un botón y sabés cómo juega cada jugador, entonces, no es algo que me preocupe. Voy sumando experiencia y agregando cosas a mi juego. Hace rato que no me quedo solo con el lanzamiento de tres puntos. Esta temporada trataré de asumir otras responsabilidades y de leer las situaciones de juego, sin abandonar mi esencia de tirador.

—¿En Uruguay ya intentaste agregar cosas a tu juego?

—Sí, aparte era un equipo en el que tenía que tomar más responsabilidades respecto de los últimos años de Villa Mitre, donde cumplía el rol de tirador. En San Telmo tenía que jugar situaciones de pick and roll o ayudar en el traslado de balón, entonces, lo fui adquiriendo en el día a día. Aunque no te creas que voy a llevar la base, je, je.

—¿Qué expectativas tienen con este renovado Villa Mitre?

—Encontré mucha energía, ganas. No hay una expectativa específica planteada. Lo que sí veo es la predisposición a mejorar, a entrenar, me alegró muchísimo el deseo de mejorar día a día.

—¿Tuviste alguna posibilidad de emigrar?

—Sí. Recibí varios llamados. Estuve en duda de seguir, porque eran llamados tentadores de equipos tanto del Norte como del Sur que se estaban armando para pelear el ascenso. Pero el corazón pudo un poco más y las ganas de seguir en el club y en la ciudad, por lo menos un año más. Cada día que pasa me pone más contento de la decisión que tomé.

—¿Cómo se viven los últimos días, previos al debut y sabiendo que no tendrán a dos jugadores?

—Ya sabíamos de las ausencias de Javi (Bollo) y Alvaro (Chervo) –están terminando la temporada en Ecuador- y no lo pensamos mucho. Preferíamos debutar de local, con nuestra gente. Sabemos que La Unión está recién ascendido y tendrán la excitación del debut. Nosotros tendremos que estar tranquilos.

—¿Apostaste por la continuidad en Villa Mitre detrás de qué?

—Detrás de terminar con Villa Mitre lo más arriba que se pueda, detrás de ir mejorando en lo personal, sumando para lo que necesite el equipo y detrás de seguir disfrutando día a día, uno de los principales motivos por los que me quedé.

El tricolor le tira a Federico Harina y él sigue tirando para el tricolor. Una combinación ideal.